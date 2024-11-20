獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

記者葉文正／台北報導

名媛林千又歷經多段戀情後，今天宣布被求婚成功，對方是她口中的Dr.Jeon，記者求證後，她透露：「婚禮應該會辦在南法，他是史丹佛博士，相當優秀，治癒了我的身心，我們有共同興趣，這很重要。」

▲林千又徜徉在愛裡。（圖／翻攝林千又IG）

林千又表示，被求婚後，心情上非常感動，並表示：「婚禮應該會辦在南法，其實我們在今年就曾一起到法國巴黎暢遊，我好感動，終於有人要了，他是透過在美國的親妹妹認識的，我也沒想到，最後竟然是外銷美國，我姐跟我妹也是外銷，分別嫁到美國跟澳洲。」對於之前一向說不婚的她，真的是重大改變。

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▲林千又六月與未婚夫暢遊法國。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

不過林千又也說，「我想要保護Jeon，他很低調，他不會講中文，是Data Scientist（數據科學家），我想說先不要讓他露臉，等婚禮再發婚禮照片，他是史丹佛博士，很聰明，專門解決問題，擁有高EQ與IQ。」





▲林千又即將在法國結婚。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

據了解Jeon是Asian American（亞裔美人），林千又坦承喜歡他很多面向：「他很正能量，治癒了我的憂鬱症跟睡眠障礙，他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的。」有別於前男友的控制慾，讓她感到活得開心。

至於嫁給Jeon後，是否就會定居美國？林千又也透露：「因為事業還是在台灣，所以會兩邊跑，婚姻我覺得是要找一個可以和你ㄧ起生活的人，因為愛情會逝去，很開心我們有很多興趣，而且是相同的興趣，他給我了平靜的港口，我覺得這個很重要，所以要越努力才會越幸運。」