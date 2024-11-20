串流收視週榜／《膽大黨》第7集爆哭封神！　2話題神片上線即奪冠

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《膽大黨》在台灣同步播出，最新第7集被動漫迷爆哭推薦，且全球迴響相當熱烈，在美國知名評論網站IMDb創下單集9.8分的紀錄，第7集也在台灣串流平台收視突然往上衝。《ETtoday星光雲》帶來最新一週各家串流平台收視排行。

friDay影音／李民基《Face Me》演高冷整形醫

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▲friDay影音收視週榜（11/11-11/17）。（圖／friDay影音提供）

南韓男神李民基主演新劇《Face Me》，搭檔《Cheer Up》的韓智賢，戲裡飾演高冷的整形醫師，與熱血女刑警透過為犯罪受害者整形，揭開案件真相，故事結合整形與懸疑推理，題材相當創新。該劇11月6日開播，最新一週登上平台收視第2，超越了金世正的愛情喜劇《酒醉羅曼史》。

▲李民基新劇《Face Me》飾演高冷整形醫師。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／30年重啟《龍族戰神》

▲Hami Video收視週榜（11/11-11/17）。（圖／Hami Video提供）

電影《龍族戰神：重生》8月在台灣上映，11月在Hami Video上線。該片是1994年電影《龍族戰神》相隔30年的重啟之作，當時的版本男主角是李小龍之子李國豪，但在拍攝期間意外身亡，新版由比爾史柯斯嘉飾演主角艾瑞克，因為神秘的烏鴉之力死而復活，電影改編自暢銷漫畫，由《蝙蝠俠》團隊打造，特效是一大看點。

iQIYI／《大夢歸離》完結

▲iQIYI收視週榜（11/11-11/17）。（圖／iQIYI TW提供）

《大夢歸離》是導演郭敬明以化名「張戈敏」執導的新作，故事靈感取自《山海經》，描述大荒最強妖獸趙遠舟，與白澤神女文瀟等人組成捉妖小隊，共同尋找能掌管人妖界的白澤令。該劇由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟等人主演，本月16日推出付費超點看大結局，故事最後有3主角「領便當」，番外則是留下開放式結局，留給觀眾想像空間。郭敬明執導風格向來在大結局出現「賜死」情節，也讓觀眾又氣又還是追劇到最後。

▲《大夢歸離》完結篇，番外留oe想像空間。（圖／翻攝自微博）

KKTV／《膽大黨》第7集封神

▲KKTV收視週榜（11/11-11/17）。（圖／KKTV提供）

日本動畫《膽大黨》是漫畫家龍幸伸在《少年Jump+》連載的漫畫改編，由Science SARU擔任動畫版製作，描述熱愛外星人話題的男高生「高倉健」，與相信幽靈的辣妹女高生「綾瀨桃」，在一次賭局竟撞見妖怪，女主角念力覺醒解決危機。《膽大黨》最大特色是故事取材自日本的都市傳說，其中第6、7集登場的妖怪「身手矯健長髮女」，是日網瘋傳的都市傳說之一，傳聞身穿紅衣的高大長髮女性，左腕有自殘傷痕，眼窩沒有眼球，常出現在高處或屋頂，因為動作敏捷，被稱為「身手矯健長髮女」。《膽大黨》第7集描述「身手矯健長髮女」在人世時發生的悲慘遭遇，過程沒有加入口述台詞，僅以第一人稱視角畫面描述一對母女困於生計但相依為命，直到討債集團上門被迫分開，動畫高度還原漫畫悲慘人生，讓無數觀眾看到淚流不止，海內外YouTuber紛紛製作單集Reaction或解說，讓第7集被火速封為神回，KKTV平台收視持續排名第8，MyVideo上週收視第7，本週躍進第5。

LINE TV／宅鬥陸劇《錦繡安寧》

▲LINE TV收視週榜（11/11-11/17）。（圖／LINE TV提供）

男團選秀節目《SCOOL》持續是平台收視第一，節目將於11月30日在高雄巨蛋舉行準決賽。第二名則是宅鬥陸劇《錦繡安寧》，超越了上週2、3名的《原子少年2》與《阿榮與阿玉》。

MyVideo／梁朝偉封帝之作《無名》

▲MyVideo收視週榜（11/11-11/17）。（圖／MyVideo提供）

大陸電影《無名》由程耳擔任編劇兼導演，梁朝偉和王一博主演，時代背景是1937年至1945年抗日戰爭時期，特務守衛祖國的故事。該作被視為「中國勝利三部曲」的第三部作品，大陸票房9.31億人民幣，梁朝偉憑該片奪下金雞獎影帝，完成金馬、香港金像獎、大陸金雞獎大滿貫紀錄，程耳獲得最佳導演。電影在台灣串流平台上線，也登上平台收視第一，擠下了台劇《妮波自由式》。

▲梁朝偉《無名》奪大陸金雞獎影帝。（圖／MyVideo提供）