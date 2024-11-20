ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

【大根未婚生子】7年前喋血亂鬥前女友也捲入　大根爆2歲兒的媽是空姐

▲11月7日，14：36，大根被爆已是快2歲男孩的爸，與他懷孕產子的對象是名長榮空姐，在網路上小有名氣。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

本名黃亮鈞的男星大根早期靠著搞笑闖出名號，也在演藝圈闖蕩多年，曾因身為羅志祥（小豬）、玖壹壹成員春風的好友身分而屢屢登上版面。

大根在藝界最受注目的時刻，則得回到2018年時，因為喋血亂鬥鬧上社會新聞版面，當時關係若即若離的女友愷愷也被扯入。時隔7年，驚傳大根已經收山轉性當了爸爸，對象則是一名空姐，而且兩人尚未成為法定夫妻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【大根未婚生子】7年前喋血亂鬥前女友也捲入　大根爆2歲兒的媽是空姐

▲11月7日，14：53，本刊直擊大根的座駕出現在台北市，但當天他獨自一人行動。（圖／鏡週刊提供）

上上星期四，也就是11月7日，本刊接獲線報，大根現身台北市忠孝東路五段附近，接著發現他的黑色X6座駕出沒，然後車子進了停車場。停好車的大根進了一棟大樓，從下午近3點待到晚上7點多，然後回到內湖住處。

【大根未婚生子】7年前喋血亂鬥前女友也捲入　大根爆2歲兒的媽是空姐

▲11月7日，14：55，大根進了一棟大樓，而且還是從員工出入口，顯得熟門熟路。（圖／鏡週刊提供）

【大根未婚生子】7年前喋血亂鬥前女友也捲入　大根爆2歲兒的媽是空姐

▲11月7日，19：14，消失在大樓近5個小時後，大根又出現，開著座駕回到台北內湖的家。（圖／鏡週刊提供）

【大根未婚生子】7年前喋血亂鬥前女友也捲入　大根爆2歲兒的媽是空姐

▲大根時常在社群分享生活，還秀出他造型獨特的電輔自行車。（圖／翻攝自大根IG）

【大根未婚生子】7年前喋血亂鬥前女友也捲入　大根爆2歲兒的媽是空姐

▲大根的空姐女友也騎著類似款電輔自行車，曬愛得低調但仍被抓包。（圖／翻攝自喬登IG）

一切看似大根的生活日常，不過本刊接獲消息他已經悄悄當爸；與此同時，雖然聽來令人感到幸福美滿，只是如今傳出大根與「孩子的媽」，她是一名叫作Jordan（喬登）的長榮空姐，兩人依舊沒有名分，就連喬登的社群網站，上頭雖被找到示愛「大根」痕跡，以及夾在友人間的同框照，但對於懷孕生產一事皆保密到家，畢竟她出現時間的時間點，與大根、愷愷情變糾纏頗深。

回應

關於已生子一事，本刊透過電話與訊息求證大根本人，但截至截稿為止，都沒有回應。


更多鏡週刊報導
【大根未婚生子1】大根情斷舞蹈老師再分手愷愷　無縫接軌空姐「喬登」
【大根未婚生子2】大根媽多嘴害分手　還有前任家長不滿他藝人身分斬桃花

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

小甜甜直播「遭懲罰吞蛇」！　驚恐表情全被拍

小甜甜直播「遭懲罰吞蛇」！　驚恐表情全被拍

賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

邵雨薇解放美胸！　性感事業線辣暈3.3萬人

邵雨薇解放美胸！　性感事業線辣暈3.3萬人

美魔女歌手「三度罹癌」宣佈暫別！　將切半個舌頭：恐怕不能唱歌了

美魔女歌手「三度罹癌」宣佈暫別！　將切半個舌頭：恐怕不能唱歌了

國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！

國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

小甜甜直播「遭懲罰吞蛇」！　驚恐表情全被拍

賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

邵雨薇解放美胸！　性感事業線辣暈3.3萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懷秋爸爸離世！深夜PO父親舊照「忍悲7字告別」出席活動沒曝異狀
  2. 小孟老師／11月20日星座運勢　天蠍找工作別急「求職即錄取」
  3. 法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相
  4. 「擋泥板女神」陳明真突神隱記者會！剛復出突暴瘦…友：很擔心
  5. 陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆
  6. 國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！
  7. 大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐
  8. 楊貴媚《春行》兒子愛上Energy書偉！　懊悔：早知16蹲會這麼紅⋯
  9. 金馬新導演分享創作起源！曾威量看上春風「同理心」　何妙祺詐騙案得靈感
  10. 大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366