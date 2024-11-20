大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

▲11月7日，14：36，大根被爆已是快2歲男孩的爸，與他懷孕產子的對象是名長榮空姐，在網路上小有名氣。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

本名黃亮鈞的男星大根早期靠著搞笑闖出名號，也在演藝圈闖蕩多年，曾因身為羅志祥（小豬）、玖壹壹成員春風的好友身分而屢屢登上版面。

大根在藝界最受注目的時刻，則得回到2018年時，因為喋血亂鬥鬧上社會新聞版面，當時關係若即若離的女友愷愷也被扯入。時隔7年，驚傳大根已經收山轉性當了爸爸，對象則是一名空姐，而且兩人尚未成為法定夫妻。

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▲11月7日，14：53，本刊直擊大根的座駕出現在台北市，但當天他獨自一人行動。（圖／鏡週刊提供）

上上星期四，也就是11月7日，本刊接獲線報，大根現身台北市忠孝東路五段附近，接著發現他的黑色X6座駕出沒，然後車子進了停車場。停好車的大根進了一棟大樓，從下午近3點待到晚上7點多，然後回到內湖住處。

▲11月7日，14：55，大根進了一棟大樓，而且還是從員工出入口，顯得熟門熟路。（圖／鏡週刊提供）

▲11月7日，19：14，消失在大樓近5個小時後，大根又出現，開著座駕回到台北內湖的家。（圖／鏡週刊提供）

▲大根時常在社群分享生活，還秀出他造型獨特的電輔自行車。（圖／翻攝自大根IG）

▲大根的空姐女友也騎著類似款電輔自行車，曬愛得低調但仍被抓包。（圖／翻攝自喬登IG）

一切看似大根的生活日常，不過本刊接獲消息他已經悄悄當爸；與此同時，雖然聽來令人感到幸福美滿，只是如今傳出大根與「孩子的媽」，她是一名叫作Jordan（喬登）的長榮空姐，兩人依舊沒有名分，就連喬登的社群網站，上頭雖被找到示愛「大根」痕跡，以及夾在友人間的同框照，但對於懷孕生產一事皆保密到家，畢竟她出現時間的時間點，與大根、愷愷情變糾纏頗深。

回應

關於已生子一事，本刊透過電話與訊息求證大根本人，但截至截稿為止，都沒有回應。



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