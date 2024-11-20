林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

記者潘慧中／綜合報導

林千又2月指控富商男友施暴，感情生活因此躍上新聞版面。沒想到事隔9個月，她近日突然在社群網站PO出無名指被套牢的照片，「Happily Ever After（從此以後幸福快樂）」，讓大批粉絲又驚又喜！

▲林千又無名指被套牢。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



照片中，可以看到林千又在夏威夷茂宜島打卡。餐桌上擺放著精緻餐點、以及裝飾品，包括點燃的蠟燭、玫瑰花束與水杯。她將手伸在鏡頭前，無名指戴著一枚閃耀的戒指，散發出幸福氛圍。

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▲林千又透露未婚夫身分是「Dr.Jeon」。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



林千又甜蜜地說，未來將過著快樂的生活，「On My Birthday 11.17.2024」，似乎是在迎接32歲生日這天被求婚，「Thank you for giving me a safe harbor from the wild oceans. #Dr.Jeon （在這一片浩瀚海洋中，謝謝你給了我安全的港灣，Dr.Jeon。）」

▲林千又在留言區甜蜜證實要結婚了。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



低調向另一半告白的林千又，瞬間吸引不少粉絲留言道賀，看到有人恭喜她遠離以前的負能量時，她幸福坦承「滿滿正能量治癒了我的全部」。有趣的是，發現有人仍不確定她是否要結婚時，她則笑回：「還不明顯嗎？大家只說生日快樂。」

▲林千又近年轉戰精品代購。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



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