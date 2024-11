林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

記者潘慧中/綜合報導

林千又2月指控富商男友施暴,感情生活因此躍上新聞版面。沒想到事隔9個月,她近日突然在社群網站PO出無名指被套牢的照片,「Happily Ever After(從此以後幸福快樂)」,讓大批粉絲又驚又喜!

▲林千又無名指被套牢。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



照片中,可以看到林千又在夏威夷茂宜島打卡。餐桌上擺放著精緻餐點、以及裝飾品,包括點燃的蠟燭、玫瑰花束與水杯。她將手伸在鏡頭前,無名指戴著一枚閃耀的戒指,散發出幸福氛圍。

▲林千又透露未婚夫身分是「Dr.Jeon」。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



林千又甜蜜地說,未來將過著快樂的生活,「On My Birthday 11.17.2024」,似乎是在迎接32歲生日這天被求婚,「Thank you for giving me a safe harbor from the wild oceans. #Dr.Jeon (在這一片浩瀚海洋中,謝謝你給了我安全的港灣,Dr.Jeon。)」

▲林千又在留言區甜蜜證實要結婚了。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



低調向另一半告白的林千又,瞬間吸引不少粉絲留言道賀,看到有人恭喜她遠離以前的負能量時,她幸福坦承「滿滿正能量治癒了我的全部」。有趣的是,發現有人仍不確定她是否要結婚時,她則笑回:「還不明顯嗎?大家只說生日快樂。」

▲林千又近年轉戰精品代購。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



