回憶殺！《終極》「東婷CP」等了10年終於合體　曾沛慈揭汪東城真面目

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈加盟華研國際後推出的首支單曲〈下個時空再相愛〉，邀請好友汪東城合作，睽違10年再續「終極系列」前緣。兩人當年因演出〈終極一班〉系列的「汪大東」與「雷婷」而結緣，所組成的「東婷CP」擁有極高人氣，兩人都表示對這次再續前緣萬分期待，笑稱這首歌是給「終極系列」粉絲的終極售後服務。

▲▼曾沛慈、汪東城合作新歌〈下個時空再相愛〉 。（圖／華研提供）

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曾沛慈表示，自己和汪東城一直以來都是戲劇上的合作，第一次在音樂上合作非常期待，也很好奇成品會是什麼樣子。看到確定版歌詞時，曾沛慈更是一秒回想起拍攝《終極》系列時的回憶，「我印象很深的除了一些比較非現實的設定，其實還有戲服，只要有人跟我提到終極，我馬上可以想到自己穿著戲服，演出那個角色的樣子。」她也透露這首歌有一小段歌詞是呼應《終極》系列另一首經典歌曲〈夠愛〉，令她忍不住直呼：「這首歌真的酷到不知道該如何形容了！」

汪東城也同樣勾起滿滿回憶，在錄音時不禁回想起《終極》系列中存在許多時空，而每個時空也都存在著「大東」與「雷婷」的分身，認為這首歌有「時空之戀」的感覺，或許也是多年後的另一種交代，「『東婷』似乎沒有給大家一個圓滿的結局，這次的合作，相信所有歌迷、影迷們也都跟我一樣期待會有什麼樣的火花要呈現給大家。」

▲▼曾沛慈、汪東城的「東婷CP」是不少《終極》粉絲的回憶。（圖／華研提供）

距離兩人合演《終極》系列已超過十年，曾沛慈笑說：「這個售後服務的保固期限也太久了吧！」儘管認識多年，但這次的合作讓曾沛慈看見了不一樣的汪東城，「我們在這段期間對於歌曲有許多討論，他很有遠見跟策略性，讓我覺得認識到拍戲以外的他，有驚豔到。」曾沛慈認為汪東城拍戲時比較chill，私底下則是一個很有趣、有時候愛小惡作劇的人，對她來說是非常親切的哥哥，也發現汪東城音樂上的專業，令她十分佩服。

她也幽默用戰力指數介紹新歌：「這首歌如果有戰力指數，我可以肯定的是比我個人高非常多，畢竟是雷婷跟大東這兩個角色合體。」她認為這首歌很好記，喊話粉絲們一起在社群上來挑戰翻唱，至於之後會不會有續集？她笑說：「那就看大家對這首歌的反應如何囉！」