SJ圭賢又要來了！　明年1月高雄開唱...售票時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓夯團SUPER JUNIOR成員圭賢慶祝個人出道10週年，將於12月開啟他的「COLORS」亞洲巡迴，先是12月20至22日起在首爾奧林匹克公園舉行為期三天的演唱會，接著前往亞洲另外8個城市與歌迷相見，其中高雄場則在明年1月4日登場。

▲圭賢明年1月將在高雄開唱。（圖／D-SHOW提供）

日前首爾演唱會門票開賣，在5分鐘內就銷售一空，證明了圭賢的高人氣，讓海外粉絲更加期待其他城市的演唱會。今（20日）也公布高雄場門票將於11月23日下午1點開賣，詳洽ibon售票系統。至於2月22日台北場相關訊息，也請密切鎖定D-SHOW官方Facebook及Instagram。

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這是圭賢第二次亞洲巡迴，繼2024年成功巡訪九個城市後，本次巡演更加入澳門和馬尼拉，將與更多不同地方的歌迷見面。這也是圭賢首次在澳門和馬尼拉舉行個人演唱會，而他11月27日發行的《COLORS》是圭賢的第一張正規專輯，透過標誌性的抒情、舞蹈和流行歌曲，以及音樂劇曲目，在新專輯中展現他的多樣音樂天賦。

本次巡迴他已預告會獻唱新歌，不同曲風的演繹，加上他溫柔的嗓音與舞台魅力，勢必吸引更多觀眾看他的演唱會。在《COLORS》發行前夕，圭賢還將公開八首曲目的影片等內容，為即將到來的專輯大造聲勢。