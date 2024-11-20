Sandy 1歲兒子「用英文回話」！語言實力太強 她驚：還沒想到要教

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。她20日便在社群網站透露，1歲大兒子已經會用英文回話，讓她驚訝直呼：「好佩服孩子的學習力。」

▲Sandy分享育兒生活。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy透露大兒子已經很會自己玩耍，無論是玩具、互動書還是故事書，都能自得其樂，甚至能專注閱讀長達半小時以上，還會自言自語，模樣相當可愛，「偶爾突然想到我，會對空氣大喊媽媽～要我過去參與」，母子互動溫馨有趣。

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▲Sandy的大兒子已經1歲多了。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



讓Sandy驚喜的是，小初一對語言的掌握能力也非常突出。當她用英文說話時，兒子能自行「切換英文回應」；聽新聞播報時，兒子也常模仿其中的字句，並運用到日常生活中，例如「颱風來了」、「車子撞到樹」或「卡住了」等，展現語言天賦。

▲Sandy的兒子很能自得其樂。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy佩服小朋友驚人的學習力，雖然還沒想到要教兒子講其他語言，但孩子已經將其內化在生活裡，「小初一，媽媽愛你」，短短幾句話就流露出滿滿的母愛。

Sandy IG全文：

小子現在已經很會自己玩

除了玩具跟互動書

自己也會拿故事書來看

常常看半小時以上 同時自言自語 非常可愛

偶爾突然想到我

會對空氣大喊媽媽～要我過去參與

聽見我講英文 會自己切換英文回應我

聽新聞播報 還會copy下來用在生活中

（颱風來了、車子撞到樹、卡住了⋯）

我好佩服孩子的學習力

根本還沒想到要教他 就已經是他的工具

小初一 媽媽愛你

你蒸蚌。