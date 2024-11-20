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人妻女星省錢泡湯「穿590元女童泳裝」　蔡允潔激曬逆天大長腿！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人蔡允潔近日在社群平台分享了一段有趣的經歷，她在苗栗臨時起意想泡溫泉，因為想省錢，臨時購買了一件女童泳裝。而她結婚2年已經育有一個女兒，曬出泳裝照令網友驚艷。

▲▼蔡允潔臨時起意泡溫泉，為省錢買590元女童泳裝。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

▲蔡允潔臨時起意泡溫泉，為省錢買590元女童泳裝。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

蔡允潔去苗栗採橘子隨後前往南庄老街逛街，因為時間尚早，她決定去泡溫泉。由於是臨時起意，她什麼都沒帶，原本打算去湯屋，但看到小朋友渴望玩水的表情，不忍心讓孩子失望，但是泳衣臨時買真的太貴，也不見自己喜歡的款式，於是厚著臉皮問店員，「全家都來最便宜的」！

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結果只有女兒的泳衣最貴990元，蔡允潔和老公的都是590元泳衣。不過這次經歷讓她得到兩個啟發：一是以後要在媽媽包裡備好泳衣，二是驚訝發現，自己竟然可以穿女童泳裝。

照片中，蔡允潔身穿的女童泳裝充滿運動風，整體設計簡約卻充滿活力，主要顏色為深藍色，搭配亮橘色、嫩綠色以及米黃色的拼接設計，上半身為運動風背心設計，充滿動感與舒適性，下半身是短版泳褲，兩側以綠色條紋點綴，增添視覺亮點。而她身材纖細，泳褲露出筆直大長腿，令網友直呼「好身材能穿的下女童尺寸」、「好身材好美」，留言串更壓倒性狂讚「很漂亮很美」、「有夠水內」、「實穿就好，以後要買再買，不用買太貴的」、「水喔！不管小潔穿什麼都一樣的好看啦」！

▲▼蔡允潔臨時起意泡溫泉，為省錢買590元女童泳裝。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

▲▼蔡允潔臨時起意泡溫泉，為省錢買590元女童泳裝。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

▲蔡允潔花590元買泳裝，曬出逆天長腿。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

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