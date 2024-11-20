ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

【大根未婚生子1】大根情斷舞蹈老師再分手愷愷　無縫接軌空姐「喬登」

▲目前公開的照片中，大根（右五）與女友喬登（右四）雖然同框，但總是夾在多人裡面，顯得感情包袱頗大。（圖／翻攝自喬登IG）

圖文／鏡週刊

查找之下，發現2022年時，媒體拍到大根與一名長髮正妹運動，中場時間獨處，過程氣氛曖昧。本刊就近詢問，該名長髮正妹應該就是他孩子的媽，也就是喬登（Jordan）無誤，她顯示的身分是社群網站上小有名氣的長榮空姐。

【大根未婚生子1】大根情斷舞蹈老師再分手愷愷　無縫接軌空姐「喬登」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大根的家看來居住環境不錯，過往他曾有餐酒館副業賺錢，但也傳與合開的大飛有過嫌隙。（圖／鏡週刊提供）

事實上，大根確實傳出在愷愷之後，幾近無縫接軌交了空姐女友，然後沒想到已在一、兩年前換了身分，成了孩子的爸。

【大根未婚生子1】大根情斷舞蹈老師再分手愷愷　無縫接軌空姐「喬登」

▲女友喬登的身材姣好，而且不吝與世人分享，但社群上幾乎沒有感情相關資訊。（圖／翻攝自喬登IG）

一切回到2018年，大根與女友愷愷之間依舊顯得錯綜複雜，有說兩人確定情變又爆悄悄復合，不久之後圈內另傳他交了一名女友，而且對於私事漸趨低調。

【大根未婚生子1】大根情斷舞蹈老師再分手愷愷　無縫接軌空姐「喬登」

▲喬登最高調的示愛照片，就是利用商品諧音，也繞個彎間接表明心意。（圖／翻攝自喬登IG）

大根曾坦言，如果有帶回家代表非常認定，也有結婚打算。從情史來看，大根有過一任交往5年，從大學一年級就在一起的舞蹈老師女友，外型火辣，長得很像王陽明老婆蔡詩芸。 對方陪著大根參加模仿比賽，一路到進入演藝圈後因各自工作忙碌而聚少離多，最後被女方提分手，當時大根形容想到還是難過，彼此關係又像家人又像朋友。



更多鏡週刊報導
【大根未婚生子2】大根媽多嘴害分手　還有前任家長不滿他藝人身分斬桃花
【大根未婚生子3】大根屢傳與麻吉鬧翻　陳零九花百萬解決「朋友當不成」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

小甜甜直播「遭懲罰吞蛇」！　驚恐表情全被拍

小甜甜直播「遭懲罰吞蛇」！　驚恐表情全被拍

賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

邵雨薇解放美胸！　性感事業線辣暈3.3萬人

邵雨薇解放美胸！　性感事業線辣暈3.3萬人

美魔女歌手「三度罹癌」宣佈暫別！　將切半個舌頭：恐怕不能唱歌了

美魔女歌手「三度罹癌」宣佈暫別！　將切半個舌頭：恐怕不能唱歌了

國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！

國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

小甜甜直播「遭懲罰吞蛇」！　驚恐表情全被拍

賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　首發聲曝捐800萬真相

法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

邵雨薇解放美胸！　性感事業線辣暈3.3萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懷秋爸爸離世！深夜PO父親舊照「忍悲7字告別」出席活動沒曝異狀
  2. 小孟老師／11月20日星座運勢　天蠍找工作別急「求職即錄取」
  3. 法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相
  4. 「擋泥板女神」陳明真突神隱記者會！剛復出突暴瘦…友：很擔心
  5. 陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆
  6. 國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！
  7. 大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐
  8. 楊貴媚《春行》兒子愛上Energy書偉！　懊悔：早知16蹲會這麼紅⋯
  9. 金馬新導演分享創作起源！曾威量看上春風「同理心」　何妙祺詐騙案得靈感
  10. 大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366