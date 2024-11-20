大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

▲目前公開的照片中，大根（右五）與女友喬登（右四）雖然同框，但總是夾在多人裡面，顯得感情包袱頗大。（圖／翻攝自喬登IG）

圖文／鏡週刊

查找之下，發現2022年時，媒體拍到大根與一名長髮正妹運動，中場時間獨處，過程氣氛曖昧。本刊就近詢問，該名長髮正妹應該就是他孩子的媽，也就是喬登（Jordan）無誤，她顯示的身分是社群網站上小有名氣的長榮空姐。

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▲大根的家看來居住環境不錯，過往他曾有餐酒館副業賺錢，但也傳與合開的大飛有過嫌隙。（圖／鏡週刊提供）

事實上，大根確實傳出在愷愷之後，幾近無縫接軌交了空姐女友，然後沒想到已在一、兩年前換了身分，成了孩子的爸。

▲女友喬登的身材姣好，而且不吝與世人分享，但社群上幾乎沒有感情相關資訊。（圖／翻攝自喬登IG）

一切回到2018年，大根與女友愷愷之間依舊顯得錯綜複雜，有說兩人確定情變又爆悄悄復合，不久之後圈內另傳他交了一名女友，而且對於私事漸趨低調。

▲喬登最高調的示愛照片，就是利用商品諧音，也繞個彎間接表明心意。（圖／翻攝自喬登IG）

大根曾坦言，如果有帶回家代表非常認定，也有結婚打算。從情史來看，大根有過一任交往5年，從大學一年級就在一起的舞蹈老師女友，外型火辣，長得很像王陽明老婆蔡詩芸。 對方陪著大根參加模仿比賽，一路到進入演藝圈後因各自工作忙碌而聚少離多，最後被女方提分手，當時大根形容想到還是難過，彼此關係又像家人又像朋友。





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