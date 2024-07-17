首部台劇觸碰敏感議題！　前導片長達17分「超華麗卡司」曝光

記者黃庠棻／台北報導

耗資2.3億元製作費，台灣詩選劇集重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》，集結重量級演員卡司陣容柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳、李杏、余佩真、胡志強、任敏嫻、梁湘華、葉廷麒共同主演，光是首波前導片就長達17分鐘，由導演羅景壬執導。

▲《零日攻擊ZERO DAY》有著華麗卡司。（圖／零日文創提供）

《零日攻擊ZERO DAY》觸碰最敏感的兩岸議題，探討台海戰爭從倒數第七天到開戰日，台灣社會可能會面臨的各種狀況，導演揭露自己接下重任的原因，坦言「自2022年俄烏戰爭爆發，全世界將關注焦點轉向台灣海峽，認為我們的家園最可能爆發下一場戰爭。」

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▲《零日攻擊ZERO DAY》導演透露接下重任的原因。（圖／零日文創提供）

前導片中，柯一正飾演總統一句台詞「沒有自由就不是臺灣」格外引發矚目，製作人兼編劇統籌鄭心媚透露，當初寫這句台詞時想的是台灣的多元族群，直言「大家對自己的祖先、爸爸媽媽是哪裡人都有不同的想法，可是我們一起生活在這片土地，我們共同擁有的價值是什麼？其實是自由！那失掉了自由，就臺灣就不成為臺灣。」

▲導演與藍葦華。（圖／零日文創提供）

此外，導演羅景壬也表示，拍攝前導片的首要任務，就是將各集數的題材預先進行整合， 做為《零日攻擊ZERO DAY》的登場宣告，並驕傲地透露「2023年12月拍攝期間，我們不可思議地獲得國軍全力協助，且大量群眾演員每次都立即進入狀況，將各自對戰爭的想像具象呈現，也令人意外與震撼。」