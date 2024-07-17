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山田孝之詭異真面目曝光！《七夕之國》震撼轉折　她脫衣背全是傷

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+懸疑日劇《七夕之國》改編自漫畫家岩明均同名漫畫，打造繼《寄生獸》之後的最新神作，並由《噬亡村》團隊製作，還有影帝山田孝之飾演反派、新生代演員細田佳央太共同飆戲，戲劇現已播出5集，大BOSS真面目現身，長得怪異宛如外星人，首度與剛擁有能力的大學生對決，雙方人馬對戰的氛圍緊張又刺激，令觀眾跟著屏氣凝神。

▲▼ 懸疑日劇《七夕之國》細田佳央太飾演天真善良大學生，卻因能力捲入。（圖／Disney+提供）

▲《七夕之國》細田佳央太飾演天真善良大學生，卻因能力捲入意外之中。（圖／Disney+提供）

《七夕之國》劇情講述一名虛幌度日的大學生南丸洋二（細田佳央太飾演），他擁有可以在任何物體上穿洞的超能力，看似平凡無用的技能，卻意外捲入丸神教授失蹤案，調查之下眾人才發現，原來他是「丸神」家族後代，遺傳到祖先的穿洞能力。

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▲▼ 懸疑日劇《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲▼南丸洋二利用能力救了小孩，額頭上的紅點卻越來越大。（圖／Disney+提供）

▲▼ 懸疑日劇《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

南丸在遇上高志先生後，能力大幅度增加，開啟了傳教佈道的信念，然而被眾人追捧、崇拜，卻讓他心裡感到格外有負擔，而他也發現高志先生另有所圖，最終分道揚鑣；在某次意外中，他遇到被關在車子裡的小孩，豔陽高照使得小孩幾乎奄奄一息，他情急之下把玻璃穿出一個洞，成功救出孩子，卻間接讓能力暴露於眾人面前，瞬間爆紅成英雄，只是他的能力越強，頭上卻出現謎樣紅點，且越來越大。

南丸天性善良又好施於人，與其他「觸手可及之人」不同，一心只想利用能力回饋社會，偶然之間發現洞的空間可以使物品消失，於是與同學之間想出幫忙清掃家裡垃圾的妙招，然而，與此同時高志越來越高調，神秘的圓圈能力廣泛被知曉，打著「開洞魔」的名號招搖撞騙，引來了「神官」丸神賴之不滿。

▲▼ 懸疑日劇《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲由山田孝之飾演的丸神賴之真面目現身。（圖／Disney+提供）

丸神賴之暗殺完議員後，背後雇用他的人也浮出水面，他為了保護丸神村，一秒內殺死了數位保鏢，雖答應暫時為該位「大人物」工作，並揭曉自己的真面目，他的瞳孔就像爬蟲類凸起，頭頂還有一顆極度大的紅色洞口，長相宛如外星人，正說明了為何他可以將該項神秘力量運用自如。

▲▼ 懸疑日劇《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲▼丸神賴之險些殺死南丸，被幸子救下。（圖／Disney+提供）

▲▼ 懸疑日劇《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

由山田孝之真飾演的丸神賴之身份終於揭曉，他就是丸神村的「神宮」，能力超群卻同時也失去人類的外貌，第五集裡他與高志、南丸三方人馬對峙，幸子擋在南丸面前不讓他被攻擊，緊張情勢一觸即發，丸神賴之最終放棄：「我們改天見，下次說不定能跟你變得更好。」隨著劇情推進，丸神村的秘密慢慢揭曉，幸子在最後一刻露出背上傷痕累累的疤痕，也讓南丸見狀震驚不已。

丸神村無法對外公開的能力，逐漸被世人所知，丸神賴之將帶來顛覆性的毀滅，南丸洋二是否能與之抗衡，村子隱藏的秘密一步步揭曉，驚悚日劇《七夕之國》每週四在Disney+上線播出，帶你走入岩明均的世界。

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七夕之國, 岩明均, 山田孝之, 細田佳央太

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