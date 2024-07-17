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青峰IG刪好友Lulu！　〈蘑菇〉成箭靶…砸上億買豪宅變張忠謀鄰居

【入厝豪宅刪好友】Lulu唱〈蘑菇〉成箭靶　青峰悄移除IG追蹤

▲Lulu（左）和青峰（右）曾經合作愉快，但因一首歌，傳出友情不再。（圖／翻攝自Lulu臉書）

圖文／鏡週刊

不久前，〈蘑菇濃湯〉在金曲獎再掀蘇打綠、出品該曲的「小啼大作兒童音樂社」代表人林暐哲之間恩怨，演唱該曲的Lulu雖然也成箭靶，不過金曲獎結束至今，蘇打綠成員都沒對於表演這首歌，表示過任何公開的意見和說法。

只是早已具名抵制〈蘑菇濃湯〉的青峰，已經默默將演唱這首歌的Lulu從IG追蹤名單中移除；而且眼尖的本刊讀者表示，青峰應該還又立即再補追蹤一人，讓他的追蹤名單看上去維持在320多人，不會因為突然追蹤人數少了，引起粉絲們的關注。

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【入厝豪宅刪好友】Lulu唱〈蘑菇〉成箭靶　青峰悄移除IG追蹤

▲青峰傳出耗資上億元，買下大直第一豪宅，和張忠謀做鄰居。（圖／鏡週刊提供）

【入厝豪宅刪好友】Lulu唱〈蘑菇〉成箭靶　青峰悄移除IG追蹤

▲〈蘑菇濃湯〉爆紅後，青峰發文批評「毒菇」。（圖／翻攝自青峰IG）

回顧Lulu跟青峰之間，多是屬於工作上的交流，或是活動、記者會上的訪問等，其實每一次遇到都非常愉快。做為三金主持人大滿貫，Lulu過去獲得好評，如今敵不過一首歌帶來的失焦，還失去了一個朋友。

【入厝豪宅刪好友】Lulu唱〈蘑菇〉成箭靶　青峰悄移除IG追蹤

▲Lulu表演〈蘑菇濃湯〉後，網友發現她已被青峰退追IG。（圖／合成圖，左翻攝自Lulu IG，右翻攝自青峰IG／鏡週刊提供）

對於被青峰在IG上移除好友，Lulu透過經紀人向本刊回應：「身分不同，角度跟立場不同，我們尊重每個人的選擇，也希望可以多一點包容與理解。」

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