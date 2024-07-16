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炎亞綸宥勝雙演出鴻海台劇！捲MeToo被卡1年：沒人敢接　他戲份全刪光

炎亞綸（左）和石知田（右）主演的科幻劇集《Q18量子預言》即將重見天日。（翻攝自Q18量子預言臉書）

圖文／鏡週刊

2年前鴻海首度投資劇集《Q18量子預言》，這部講AI科幻的戲原預計2023年推出，豈料接連遇上劇中演員出事，包括宥勝涉性騷、炎亞綸遇上桃色糾紛等，戲的進展受到兩人官司影響。不過隨著炎亞綸獲判緩刑，將復出演藝圈，因此該劇也將正式上檔，據悉宥勝演出的部分已全數刪光。

炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》由周美玲導演操刀，開創台劇首部與科技跨界合作，是一部探討量子世界人性的科幻影集，該劇原本去年10月要上檔，卻碰上了藝人私德的爭議，一度沒有平台敢接觸。當時劇組辯稱因特效處理延誤，以致無法照原定計畫播出，但外界仍認為和宥勝涉及#MeToo，以及炎亞綸遭耀樂爆料脫不了關係。

炎亞綸（左）在鴻海投資的影集《Q18量子預言》中和石知田（右）演出AI機器人。（翻攝自炎亞綸threads）

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▲炎亞綸（左）在鴻海投資的影集《Q18量子預言》中和石知田（右）演出AI機器人。（翻攝自炎亞綸threads）

宥勝判刑　戲分全刪光

娛樂圈#MeToo浪潮事隔一年，包括黃子佼、NONO等人的官司繼續纏訟，加害者皆已退出演藝圈，而《Q》劇則隨著炎亞綸案件獲判緩刑，因此得見曙光。據悉，炎亞綸在戲中是男主角，而宥勝飾演一名攀岩名將，在一次友誼賽中因意外導致斷腿，後經由科技協助重攀高峰。

因涉性騷官司未果，宥勝在《Q18量子預言》中的戲分遭全數刪除。（翻攝自Q18量子預言IG）

▲因涉性騷官司未果，宥勝在《Q18量子預言》中的戲分遭全數刪除。（翻攝自Q18量子預言IG）

為了投入角色，宥勝練習了3個月的攀岩，坦言是從影以來身體最痛苦的一部戲，但他因性騷案在5月被判8個月徒刑，若他上訴，官司還有得打，4月時他在臉書寫下「沒有心思去尋求復出」，再加上社會觀感，據悉播出平台三立已決定將宥勝的單元拿掉，全數刪除他的戲分。

宥勝（左）這一年來靠老婆（右）做團購主補貼家用。（翻攝自宥勝IG）

▲宥勝（左）這一年來靠老婆（右）做團購主補貼家用。（翻攝自宥勝IG）

被爆變胖　炎亞綸減肥

炎亞綸在《Q》劇中與石知田飾演AI機器人，外型完美無瑕，但真實世界的他，因為停工1年疏忽維持體態，日前遭粉絲上傳他變胖的照片，與過去男神形象的確有些落差，但顯得比較有親和力，而他看了之後也在社群誓言要瘦10公斤，才願意自拍近照分享。

炎亞綸（左）因桃色糾紛，與姚元浩（右）搭檔的實境綜藝《嗨！營業中2》中也遭淡出。（翻攝自炎亞綸臉書）

▲炎亞綸（左）因桃色糾紛，與姚元浩（右）搭檔的實境綜藝《嗨！營業中2》中也遭淡出。（翻攝自炎亞綸臉書）

近期炎亞綸已漸漸暖身，從復工計畫看來，先從海外粉絲會開始，有8月日本福島的粉絲旅行，每位粉絲花上新台幣約2萬元與他共度2天1夜，接著是9月的香港演唱會。

心直口快的炎亞綸，難改大砲性格，以前他很愛在臉書發表觀點，前陣子看似低調沉潛，其實是悄悄轉戰場，一直在Threads（脆）上發言、回留言，甚至也會在他不認同的報導底下發言澄清，一路維持著炎式風格。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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鏡週刊, 炎亞綸, 宥勝

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