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太妍參戰高雄拼盤！還有「灶腳女王」MAMAMOO玟星　8種票價公開

記者吳睿慈／綜合報導

2024年迎來史上韓星訪台最旺盛一年，拼盤一場場辦，高雄巨蛋13日剛結束《K-MEGA CONCERT》，緊接著《ECO L!VE CONCERT》將在同個場地開唱。主辦單位日前宣布太妍、BTOB、玟星與NXD四組卡司，票價於15日公布，總共8種將於近日開賣。

▲▼太妍參戰高雄拼盤。（圖／得藝室策劃提供）

▲太妍參戰高雄拼盤。（圖／得藝室策劃提供）

「ECO L!VE CONCERT」預計於8月31日於高雄巨蛋開唱，由天后少女時代太妍領軍，還有BTOB的徐恩光、李旼赫、任炫植、PENIEL以及MAMAMOO玟星與NXD的JaeMin、井汲大翔、HyeongGeun、DaeHyun、YongJoon攜手演出，卡司公布後引起各界關心，尤其是太妍成為少女時代首位前進「高雄巨蛋」的成員，令大批SONE（官方粉絲名稱）驚呼「又可以看到精靈女王了」。

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▲▼太妍參戰高雄拼盤！還有「灶腳女王」MAMAMOO玟星　8種票價公開。（圖／得藝室策劃提供）

▲▼同場還有「灶腳女王」MAMAMOO玟星、BTOB。（圖／得藝室策劃提供）

▲▼同場還有「灶腳女王」MAMAMOO玟星、BTOB。（圖／得藝室策劃提供）

此外，BTOB日前剛在台北成功舉辦完兩場「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in TAIPEI」，4人當時承諾「很快會回來台灣」，沒想到，此回4位搞笑男神前往高雄開唱，屆時會透過全新演出與粉絲同樂。

以及「灶腳團」MAMAMOO成員玟星用最短時間再次造訪高雄，日前成功舉辦完個人演唱會，表示很喜愛這次的主題，將透過自己的音樂傳遞，邀請粉絲一起用音樂愛地球。

▲▼太妍參戰高雄拼盤！還有「灶腳女王」MAMAMOO玟星　8種票價公開。（圖／得藝室策劃提供）

▲新人團體NXD即將站在萬人場地。（圖／得藝室策劃提供）

男團NXD於2024年正式出道，並於5月受邀前往育達高中，當時面對台下滿滿同學的熱情鼓勵與加油，他們至今仍沒忘記這份支持，這次即將迎來萬人的大場面，他們難掩興奮與緊張情緒，場上將與前輩太妍、玟星與BTOB一起，他們感到萬分榮幸，期待與粉絲製造美好回憶。

「ECO L!VE CONCERT」票價分為1樓特區5580元、2樓A區4980元、2樓B區4880元、2樓C區4680元、4樓特區3880元、5樓A區2880元、5樓B區2680元、5樓C區1880元，以及非輪椅身心區2280元與輪椅身心區1980元，更多詳情請上「TheArtistudio得藝室策劃」官方FB粉絲團。

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太妍, BTOB, MAMAMOO, NXD

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