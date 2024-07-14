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安柏赫德砸錢「想挖強尼戴普黑料」！私家偵探查完倒戈：他無一絲惡毒

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）離婚後撕破臉，雙方纏鬥數年，互控誹謗的官司在2022年畫下句點，當年透過直播觀賞全程法庭攻防，成為全球影迷的焦點，他也靠著打贏官司成功谷底翻身，撕掉家暴標籤，事件後來還被拍成紀錄片。近日，一名私家偵探自稱曾受安珀赫德的聘用，要他去挖出不利於強尼戴普的證據，他盡力訪問了100多人，最後只發現強尼戴普「骨子裡沒一絲惡毒」。

▲強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard）。（圖／達志影像）

▲安珀赫德控訴強尼戴普家暴的案子轟動全球。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，現年74歲的私家偵探保羅巴雷西（Paul Barresi），曾接過阿諾史瓦辛格、湯姆克魯斯、席維斯史特龍等超級巨星的案子，近日他出版回憶錄講述工作經歷，自爆曾被安珀赫德聘請來找出強尼戴普的黑歷史，然而他深入調查，探訪許多與強尼戴普有過交集的人，卻遭遇了相當多的困難。

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▲▼強尼戴普。（圖／達志影像／美聯社）

▲強尼戴普打贏官司後，撕掉了家暴男標籤。（圖／達志影像／美聯社）

其中，強尼戴普曾被電影《誰殺了大個子》的工作人員布魯克斯指控在2017年拍攝期間施暴，但保羅巴雷西實際訪問當時在片場的導演以及其餘工作人員，大家都認為強尼戴普與布魯克斯的爭執不值得一提，雙方根本沒有發生肢體衝突，工作人員們甚至稱讚強尼戴普「是個讓人喜歡的人」。

保羅巴雷西透露自己在進行完訪問後，越發欣賞強尼戴普的為人，強尼戴普的朋友們告訴他「強尼對女性相當尊重」、「他是一個非常自控、不凡的人」，另外，他確實也收到部分不利於強尼戴普的說法，例如一名記者稱曾與強尼戴普起衝突，被強尼威脅「放火燒了你」。

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