告五人首奪金曲兌現承諾！　「豪送500份漢堡」粉嗨炸

▲告五人首奪金曲獎，兌現放送大麥克承諾。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

告五人以《又到天黑》獲得第35屆金曲獎年度歌曲獎，他們昨（13日）在台北、台中、台南、高雄、宜蘭5地同步發放500份大麥克漢堡，兌現在頒獎典禮上所作的承諾，與哈瓜一同慶祝重要時刻，告五人驚喜現身台北站，親自將一個個漢堡送到歌迷的手中。

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▲▼ 告五人親自發送漢堡。（圖／相信音樂提供）



當天5地活動現場吸引眾多歌迷熱情參與，甚至有香港、馬來西亞等地遠道而來的粉絲共襄盛舉，告五人難掩興奮直喊：「我們說到做到了！」更表示：「能以這樣的方式與哈瓜慶祝我們一起得到的第一座金曲獎，真的很特別，而且當面收到很多歌迷的鼓勵和支持，我們覺得非常幸福。」

告五人自出道以來，僅憑藉3張專輯便3度躋身金曲獎的提名行列，且每每皆入圍4項大獎，實力備受肯定，前2次未能順利奪獎，3位團員笑說：「之前入圍過金曲獎不只一次，但每次都摃龜。不過能入圍就是一種肯定，我們還是都會去吃好吃的，慰勞辛苦的大家。」

今年終於成功抱回首座金曲獎，告五人開心無比，即便近期忙於世界巡演及籌備專輯等工作，他們仍留下一天的時間與哈瓜同慶，直說：「漢堡對我們來說是一個很純粹、很快樂的象徵，所以想用大麥克來跟大家分享我們的喜悅，謝謝歌迷一直以來的支持。」

