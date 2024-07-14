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曾莞婷買完眼鏡「男店員每天堵她家樓下」！嚇：怎麼會 1動作驚洩個資

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷外貌亮麗，異性緣向來很好，始終不乏追求者。然而，令她印象深刻的恐怖經歷是，有次買完眼鏡不久後，「我就發現男的售貨員就出現在我家樓下」，讓她當場嚇歪。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

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▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

▲為了追求曾莞婷，男店員天天堵在她家樓下。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

曾莞婷在《小姐姐請回答》透露，她當時經過眼鏡行剛好想買眼鏡，被告知缺貨後，「我就沒多想留下了我的個資」，電話和住址全都寫下來，「我就說有貨的時候通知我。」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

▲曾莞婷買眼鏡留個資的舉動，意外被男店員盯上。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

未料幾天後，曾莞婷意外發現當天的男性售貨員竟出現在家樓下，表明想和她做朋友的心情，「那時候我才高中生，我整個嚇歪」，後來才想起來原來個資是在買眼鏡當天被對方得知的。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

▲曾莞婷在家樓下看到男店員當場嚇歪！（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

更誇張的是，該售貨員之後天天都在曾莞婷家樓下守候，過了一個禮拜後，居然還拿婚戒求婚，「我想說這個人有事嗎？！我整個嚇傻，我想說我跟你根本不認識，而且我們連天都沒有聊過，你怎麼會因為有我的個資就跑到我家樓下，然後還自己幻想腦補，覺得可以跟我交往結婚？」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

▲男店員後來還誇張地向曾莞婷求婚。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）

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