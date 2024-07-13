Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體Red Velvet相隔5年訪台，她們於12日抵達高雄，為了13日的拼盤提前抵台做準備，怎料，瑟琪因腳不舒服與經紀人換布鞋穿，卻遭到韓網正義魔人痛罵霸凌經紀人，對此，她人在台灣參加拼盤彩排，稍早同步在IG致歉，「我已經跟經紀人道歉了，以後不會再有類似事件發生了」，令粉絲心疼不已。

▲瑟琪在高雄機場被拍到換成布鞋穿，傳回韓網卻被罵翻了。（圖／粉絲提供）



瑟琪12日從南韓出發時，她本來穿著高跟鞋，後來抵達高雄小港機場卻被發現換成了布鞋，據了解，該雙布鞋是經紀人所有，她似乎因腳不舒服才跟對方換鞋，此舉遭到韓網正義魔人攻擊，登上了南韓娛樂新聞版面，遭懷疑霸凌工作人員一事鬧得沸沸揚揚。

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對此，瑟琪人還在台灣準備參加拼盤，稍早親上火線道歉，她解釋最近練習導致腳長水泡與受傷，前往機場所穿的高跟鞋鞋跟不算太高，她原以為沒關係，沒想到在抵達高雄時礙於腳上有傷越來越難走，於是經紀人提議「要不要換鞋穿」。

▲瑟琪解釋是因為腳受傷才換鞋穿，對於經紀人很抱歉。（圖／翻攝自瑟琪IG）



正因如此，瑟琪才會被拍下與經紀人互換鞋子的照片，她自責表示「因為腳太痛了，想不到別的辦法，所以才會瞬間做出了錯誤的判斷，讓大家失望了對不起，也對於因為這樣的事情而受傷的經紀人感到很抱歉。」

瑟琪文內表示「「我已經跟經紀人道歉了，以後不會再有類似事件發生了」，她久違來到台灣，卻因布鞋事件發文道歉，令粉絲直呼太心疼。