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嘎妹Iris親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎近來因被資深員工蘿拉詐財，受到各界高度關注，日前甚至有網友質疑他和堂妹「嘎妹」Iris也切割。對此，蔡阿嘎在12日曬出兩人的合照，證明兄妹之間並未決裂，Iris稍早也在社群發聲，強調自己沒有做任何不法行為，更沒有涉入所謂的「AB合約事件」。

▲▼嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代。（圖／翻攝自Instagram／iris.416、yga0721）

▲Iris日前被網友猜測遭堂哥蔡阿嘎切割。（圖／翻攝自Instagram／iris.416、yga0721）

Iris表示，從前一晚開始，網路上就充斥著對她的各種不實猜測和謾罵，甚至還有人身攻擊，「我第一時間很想馬上跳出來回應，但我知道我講什麼大家都不會聽。」所以她在今（12日）早立刻聯絡了蔡阿嘎一起處理這件事，也給關注事件的大家一個交代。

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▲蔡阿嘎與Iris久違合體。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎曬出和Iris的合照澄清。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

Iris呼籲說，希望大家不要在未經查證的情況下攻擊任何人，無論是她、她的家人，還是她的朋友。她坦言，因為這些不實的指控，對周遭親友都產生了影響，「但我知道這就是這份工作需要承受的風險，所以也趕快把事情解決，跟大家說清楚！」

最後，Iris表示，她會繼續保持初衷和善良，並將專注於生活和工作，繼續做自己想做的事及創作影片，「還有，謝謝不論是傳私訊或留言鼓勵我的朋友、家人、網友，你們一定不知道當下我獲得了多大的支持跟溫暖！謝謝你們！」

▲▼嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲Iris發文。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

【Iris全文】

本人聲明並無任何不法行為，也沒有參與AB合約事件！

從昨天晚上到今天，社群網站上有各種不實的猜測、對我的謾罵、以及人身攻擊，我第一時間很想馬上跳出來回應，但我知道我講什麼大家都不會聽，所以今天早上第一時間聯繫家人一起處理這件事，也給關注這件事情的大家一個交代。

希望大家都不要在未經查證的前提下去攻擊任何人，不管是我、我的家人、我的朋友，他們都被這些不實的指控所影響了，但我知道這就是這份工作需要承受的風險，所以也趕快把事情解決，跟大家說清楚！

我之後也會繼續保持初心保持善良，好好生活、努力工作，繼續做自己想做的事，拍想分享給大家的影片。還有，謝謝不論是傳私訊或留言鼓勵我的朋友、家人、網友，你們一定不知道當下我獲得了多大的支持跟溫暖！謝謝你們！

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關鍵字

蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 蘿拉, Iris, 嘎妹

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