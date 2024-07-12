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日本男神結婚4年「戴婚戒讓我很安心」　瀨戶康史深情告白閃瞎網

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星瀨戶康史12日出席「日本最佳珠寶配戴獎」頒獎典禮，並且獲選為最適合配戴珠寶的演員。他2020年與女星山本美月結婚，婚後4年日劇男神的人氣不減，致詞時談到婚戒「可以讓我心情安定」。

▲▼瀨戶康史結婚4年：「戴結婚戒指讓我很安心。」（圖／翻攝自X）

▲瀨戶康史與山本美月結婚4年：「戴結婚戒指讓我很安心。」（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，瀨戶康史在春季日劇《誰曾愛過我？》飾演花店老闆「公太郎」，與女主角生見愛瑠的對手戲電翻一票觀眾，被《Model press》選為春季最令人心動的男主角。劇集中登場的「戒指」相當關鍵，他談到對戒指的感受時說「結婚戒指對我來說是一個讓我心情安定的物品。」

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瀨戶康史進一步說到，拍戲時很多時候要把結婚戒指摘下來，這時會把戒指放在戒指盒裡，有時候會擔心弄丟了怎麼辦，即使拍戲時也會有這種感覺。他說「當工作結束後把結婚戒指重新戴上時，我感到非常安心。如果說為了什麼而努力，還是會說為了家人而努力，我對戒指就是這樣的印象」。

▲▼瀨戶康史結婚4年：「戴結婚戒指讓我很安心。」（圖／翻攝自X）

▲▼瀨戶康史結婚4年：「戴結婚戒指讓我很安心。」（圖／翻攝自X）

▲瀨戶康史在春季新劇演花店老闆，深情電翻觀眾。（圖／翻攝自X）

現年36歲的瀨戶康史於2020年與小3歲山本美月結婚，2023年迎接寶寶出生，夫妻升格當爸媽。他難得在公開場合談婚戒，日網狂讚「所以瀨戶康史很幸福啊，太太一定也是這樣想的」、「感覺平常就會一直戴婚戒，太棒了」。

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