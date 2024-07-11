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台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

娛樂TeaTime／林玟誼買房了！媽媽神助攻「談到最低價」：她好有成就感

▲林玟誼聽爸媽的話好好存錢置產，去年升格有房族。（圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

林玟誼去年買下人生第一間房，目前正在裝潢，下半年要入住新家，她接受時報周刊CTWANT專訪，分享買房的喜悅，更透露媽媽是她的神隊友，她笑說：「買房子一定要帶媽媽去，媽媽包袱沒那麼重。」

林玟誼是家中獨生女，出社會後爸媽就常跟她說，有自己的房子才有保障，因此她也一直維持著很好的金錢觀念，孝順的她，前幾年先幫忙爸爸買下北市迪化街中藥行的店面，再繼續存頭期款，終於在去年看到心中的夢幻房，出手買下人生第一間房。

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娛樂TeaTime／林玟誼買房了！媽媽神助攻「談到最低價」：她好有成就感

▲孝順的林玟誼幾年前先幫忙爸爸買下中藥行店面。（圖／侯世駿攝）

從開始看房到買房，過程只有兩個月，林玟誼笑說：「我看到喜歡的，就是快狠準，各方面符合需求，我就下手。」新家有幾大優點，一是地點距離她舊家只有五分鐘路程，「在這邊生活幾十年，媽媽很喜歡這裡，是捷運站周邊，我跟爸爸都開車，搬家後對媽媽來說，生活圈是一樣的。」二是格局非常方正，「浴室都有窗，公領域大、房間也不小。」

當初她看完房沒有馬上下手，隔兩個月後，媽媽提醒她可以再去問一下，剛好心儀的樓層戶別還在售，這一去就成交。在談價格的過程中，有媽媽主攻，讓她省心也省下不少錢，林玟誼笑說：「我媽踩很硬，銷售的開價比較高，媽媽說這超出預算太多，我媽照實價登錄給了一個價格，說『這價錢你們一定可以』。」

娛樂TeaTime／林玟誼買房了！媽媽神助攻「談到最低價」：她好有成就感

▲媽媽幫忙談價格，林玟誼開心買到社區最低價。（圖／侯世駿攝）

後來銷售請經理出來談價錢，沒想到經理是她粉絲，立刻認出她，很有誠意地商量各退一步，最終讓她買到全社區最低單價（單坪售價），林玟誼說：「媽媽說殺價就是一個心情，她很有成就感，後來查實價登錄，我們是最便宜的，她就很開心。」

新房在新北市的重劃區，三房權狀41坪、兩個車位，總價近3000萬，裝潢也不是小數目，「原本估接近300萬，我嚇到，後來刪刪減減，大概200出頭，不包括家電，也感謝有廠商幫忙，應該可以在250萬以內解決，感謝大家對我的愛。」

她要跟爸媽一起住，規劃都以家人為重，三個房間分別是她閨房、爸媽臥室及更衣室，「我爸爸都沒有意見，媽媽的領域就是廚房，爸媽很愛煮飯，廚房就都聽媽媽意見，需不需要洗碗機、廚餘機，我就幫她弄好。我自己的堅持就是更衣室。」

娛樂TeaTime／林玟誼買房了！媽媽神助攻「談到最低價」：她好有成就感

▲新家有大客廳、大餐廳，很符合林玟誼跟爸媽日常喜歡待在公領域的需求。（圖／翻攝林玟誼臉書）

近年房價飛漲，她也被問過有沒有後悔沒早點買房，她說：「我也不會後悔，爸爸那個比較重要，中藥行搬過三次家，都是房東要賣地，最後一次公司幾個股東開會，想買下現在的位置，房東也願意賣，那就太棒啦！」雖然新房房價及裝潢是不小負擔，可以給家人更棒的環境一起舒服生活，她覺得非常值得，舊家則要租給經紀人，「我有跟爸媽說，在這邊養老也ok。」

娛樂TeaTime／林玟誼買房了！媽媽神助攻「談到最低價」：她好有成就感

▲雖然房貸及裝潢是不小的負擔，可以跟家人有更棒的生活環境，林玟誼覺得無價。（圖／侯世駿攝）

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