吳慷仁暴走後首露面！　親揭「跟邵雨薇一起看到新聞」反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

吳慷仁近日傳出和「偶像劇教母」柴智屏鬧翻，疑因對方將他婉拒演出當作劇組停拍新戲的理由，以及當年監製電影《樓下的房客》試鏡時，要求女友邵雨薇當場脫衣看身材，讓他感到不滿。今（10）日吳慷仁出席公益活動記者會也談及本次風波，默默露出微笑低調回應。

▲吳慷仁暴走後首露面。（圖／記者黃庠棻攝）

吳慷仁透露自己是跟邵雨薇一同看到新聞，坦言當下兩人的反應都是「黑人問號」，甚至一笑帶過，他強調女友拍攝《樓下的房客》時，兩人還沒有認識，表示「如果是現在，我會非常鼓勵她去嘗試」，認為演員在專業、舒服的情況下試鏡是很正常的。

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▲吳慷仁提到女友邵雨薇。（圖／記者黃庠棻攝）

被問到是否很心疼邵雨薇，吳慷仁低調表示無中生有的傳聞其實對女友很傷，認為女方在演藝圈的努力有目共睹，且自己其實認為努力爭取角色沒有不好，不曉得怎麼會謠傳他有情緒化的反應，直呼「這不是該被拿來討論的事情」。

▲吳慷仁。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，吳慷仁對於跟邵雨薇私底下的互動也侃侃而談，他表示女友會大方討論工作上的問題，而自己則是習慣默默消化，笑言「男女朋友之間有什麼不能講的」，低調放閃。