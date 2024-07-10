病情好轉！Lia宣布回歸ITZY　驚喜現身團體5周年直播

記者顧齊祐／綜合報導

南韓女團ITZY成員Lia因心理不安等狀況休養了8個月，在8日晚間ITZY舉行了5周年直播，Lia驚喜出席，並宣布將於下半年重新歸隊，雖然不會出席目前正在進行的巡迴演唱會，但Lia能夠恢復健康回歸舞台，讓粉絲都開心不已。

▲Lia驚喜現身ITZY5周年直播。（圖／翻攝自X／@ITZYofficial）

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去年11月，JYP娛樂表示Lia因工作而感到緊張不安，經過醫生諮詢後判斷患有焦慮症，將暫停演出活動，必須要進行專心的治療與休養，隨後便缺席了今年1月的新專輯製作以及世界巡迴演唱會。

▲南韓女團ITZY成員Lia去年11月診斷出患有焦慮症。（圖／翻攝自Instagram／itzy.all.in.us）

8日ITZY舉行了出道5周年的直播，Lia久違的露臉出席，並驚喜表示：「正在努力準備和即將到來的新曲一起回歸。」預告了將會回歸團體，JYP娛樂也說明：「Lia之前經歷的緊張和不安症狀通過治療和休息有所好轉，在與Lia慎重討論後，決定以預計下半年發行的ITZY新專輯爲開端重啟活動。

▲ITZY於7月20日將在台北小巨蛋舉行演唱會。（圖／翻攝自Facebook／LiveNationTaiwan理想國）

另外，ITZY目前也正在進行世界巡迴演唱會，預計將於本月20日在台北小巨蛋開唱，雖然目前仍是以4人（禮志、留真、彩領和有娜）進行活動，但Lia能夠以健康的姿態重新回到ITZY，讓粉絲都相當欣慰。