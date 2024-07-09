10年前切胃復胖了！劉曉憶首曝「第二次開肚」動曠腸手術狂瘦10kg

記者黃庠棻／台北報導

《願望》今（9）日舉辦首映會，主演黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶、林萱瑜、羅巧倫、邱子芯、游詩璟、江國賓、尹昭德、黃玉榮、德馨、韓宜邦等人都亮麗現身，其中劉曉憶更是被發現瘦了一大圈，才知道原來她去動了腸胃手術。

▲黃少祺、江祖平、江宏恩、劉曉憶、廖苡喬、霍正奇出席三立《願望》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

劉曉憶穿著一身亮麗紅色西裝現身，被發現身型瘦了一大圈，一問之下才得知她在4、5月的時候悄悄動了「縮胃曠腸手術」，坦言自己10年前的「切胃手術」已沒有太大效果，這幾年來復胖到75公斤，加上被新戲製作人要求要再多瘦一點，在幾經考慮之後才又決定開肚。

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▲劉曉憶。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，劉曉憶也大方透露了做了手術才兩、三個月時間，就瘦了10公斤，目前165公分的她體重大約64公斤，坦言自己的目標是減到55公斤，到時候想要拍比基尼寫真當做50歲的生日禮物。

▲劉曉憶。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，劉曉憶也表示做完縮胃曠腸手術後，自己的食慾有變小，但仍夠正常吃飯，平時也都一起吃劇組訂的便當，但多以菜跟肉為主，飯的話就吃不太下，一個便當也會分成兩、三餐來食用。被問到有無副作用，她直呼「副作用就是變瘦、變美」，並露出自信地笑容。