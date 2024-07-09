噁！鄭俊英出獄後照泡夜店　四處搭訕「熱吻法國女」還開小號追蹤

記者張筱涵／綜合報導

住在里昂的一名法國人日前在夜店巧遇鄭俊英，並將過程分享到社群平台上，消息傳回南韓後引起一陣撻伐。

▲鄭俊英出現在歐洲夜店四處搭訕。（圖／翻攝自theqoo）



這位法國人分享了自己與朋友到夜店喝酒的經歷，因訂單錯誤多出了一些酒，這時一名韓籍男子（即鄭俊英）出現，表示要喝這些酒。雖然當時他一見到對方就有些認出來，但因為不完全確定便沒有多說什麼，繼續聊天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在聊天過程中，鄭俊英主動要了他的Instagram帳號，因為夜店網路不好，只能拍下帳號來記錄。喝酒聊天後，鄭俊英離開了。隨後，這位法國人被其他韓籍男子告知「那個人是南韓知名的歌手」，這讓他更確定那人就是鄭俊英。當他四處查看時，發現鄭俊英已經在搭訕一位年輕的法國女孩並在熱吻。

這位法國人原本想上前阻止，但擔心引起騷動，反而讓女孩被拍下影片或照片傳到網路上，於是沒有採取行動。隔天，他的Instagram收到一則追蹤通知，發現是一個只有4個追蹤者的新帳號，而這個帳號就是鄭俊英的。他透露，鄭俊英目前正在歐洲各地找工作，並計劃前往瑞士，看起來在當地有一些人脈。

消息被翻譯到南韓論壇後，網友們都非常反感，「瘋子」、「痾…真的是令人無言以對…為了保護女性，這種資訊真的要傳開才行」、「他是得了什麼不去夜店會死的病嗎」、「人果然是不會輕易改變的，他會這樣過一輩子吧」、「性犯罪者可以自由出國嗎」。

▲鄭俊英今年3月出獄。（圖／CFP）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。