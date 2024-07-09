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陳天仁離婚1年「熱戀小6歲饒舌歌手」　與皇毅同遊美日…社群洩密

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

▲今年1月，陳天仁（左圖）和皇毅（右圖）疑似同遊東京，還分別曬出和服照。（圖／翻攝自陳天仁、皇毅IG）

圖文／鏡週刊

「象迷娘」陳天仁去年4月才與演員前夫周孝安離婚，兩人育有一女Kattie。雖然有女兒在身旁卻抵擋不了陳天仁的桃花運，離婚才1年多的她傳出與小6歲的創作饒舌歌手Spark皇毅陷入熱戀，看似無交集的兩人，從社群貼文可看出 早在去年10月就同遊美國，打卡拍照都完全雷同，關係不言可喻。

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

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▲陳天仁離婚後，異性桃花緣仍旺盛得不得了。 （圖／翻攝自陳天仁IG）

今年30歲的陳天仁，雖成為單親媽，但異性緣仍好到不行，她曾大方承認離婚後身邊還是有很多追求者，只可惜都是爛桃花，可能需要一點時間才能進入下一段戀情，但還是對愛情充滿期待。沒想到新戀情來得真快，本刊接獲消息指出，陳天仁和看似完全不搭調的歌手皇毅，已悄悄談起了姐弟戀。

孤獨留學　戀情很豐滿

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

▲去年10月，陳天仁（左圖）和皇毅（上圖）都在史丹佛大學參觀教堂。（圖／翻攝自皇毅IG）

皇毅去年5月宣布自己考上史丹佛大學研究所，預計秋天入學，翻開皇毅的IG限動相簿，他po出去年10月在舊金山觀看NBA勇士隊籃球比賽的照片，還有學校裡豪華氣派的教堂及去環球影城遊玩等照片，而巧合的是，隔1個月，陳天仁也po出幾乎一模一樣的照片，不論是取景還是角度，完全可看出是同時間同地點。

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

▲去年10月，陳天仁（左圖）和皇毅（上圖）都在史丹佛大學參觀教堂。（圖／翻攝自陳天仁IG）

今年1月，陳天仁和皇毅再度同遊東京，兩人差不多時間都po出相同背景的和服照，當時皇毅po文寫道，希望今年能發行單曲，如果沒做到，會給留言的人每人1,000元，沒想到陳天仁立即看似甜蜜鼓勵回覆，「你發了我給你一千」。而在外留學的皇毅獨自過生日時，陳天仁也留言祝他生日快樂。

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

▲今年6月，陳天仁和皇毅又po出在舊金山球場看比賽的照片。（圖／翻攝自皇毅IG）

其實陳天仁的情史，緋聞比事業豐富且精彩，一路從林俊傑、納豆、《大學生了沒》的EKKO，更曾被拍到和DJ Mai、原棒棒堂男孩的富二代謝睿宸夜遊，但她曾表態上述都不是真男友，直到2021年和大她9歲的演員周孝安奉女成婚，才認了另一半。

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

▲今年6月，陳天仁（圖）和皇毅又po出在舊金山球場看比賽的照片。（圖／翻攝自陳天仁IG）

前夫好友　教育費各半

陳天仁透露離婚後，與前夫周孝安沒有因此交惡也會保持聯繫，兩人是「和平離婚，好聚好散」，不過仍會溝通育兒相關事宜，教育費則是各出一半。

【獨家】【姐弟悄悄愛】同遊美國日本打卡　陳天仁離婚週年熱戀皇毅

▲皇毅20歲發行個人首張專輯，但未受到矚目。（圖／鏡週刊提供）

高材生皇毅曾於20歲時推出首張專輯《格林成人童話》，大學就讀美國密西根大學的電腦科技音樂系，專攻錄音工程與音色設計，現在正攻讀史丹福研究所。

對於陳天仁傳出和皇毅熱戀，陳天仁透過經紀人回應表示，和皇毅就是朋友而已。

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