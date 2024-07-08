「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖 奶昔：我很白癡

記者潘慧中／綜合報導

奶昔（洪采鈺）是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，被粉絲封為「富邦IU」。近日格外引起討論的是，她在南韓為了10罐最喜歡喝的香蕉牛奶，差點搭不上飛機返台，「勸大家出國不管什麼事都要先查好，尤其是在機場⋯。」

▲奶昔為了買香蕉牛奶，差點搭不上飛機。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）



奶昔8日凌晨在Threads還原過程，她解釋自己當時的登機門是在仁川機場的39號，但因為所在的1-50號區域沒有超商，便決定搭乘航廈內的電車前往100多號的區域買香蕉牛奶，「結果買完發現竟然沒有返程的路⋯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奶昔分享登機前的驚魂記。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）



眼見19點15分開始登機、19點45分起飛，奶昔連忙詢問地勤返回1-50號區域的方式，「他說沒辦法返回，但我們有人可以帶妳們返回。」遺憾的是，由於回去要再過一次海關，「所以請我們直接丟掉（香蕉牛奶）」，因此她大老遠買完後，完全都沒喝到。

奶昔透露，當下被詢問跑到100多號區域的原因時，地勤一看到她拿出香蕉牛奶，秒露出「一臉不敢相信」的神情，當她進一步坦承買了10瓶時，地勤更露出傻眼表情，「她應該是沒辦法理解他們的香蕉牛奶在台灣人心中有多好喝。」

▲奶昔被粉絲封為「富邦IU」。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）



最後在地勤帶領下，奶昔返回1-50號區域時已經19點35分，接著從30號狂奔到39號登機門，事後不忘PO大哭圖案感謝帶她返回的工作人員，「但真的是我們的問題沒有搞清楚就離開原本的區域，就算先問問看路人也好就不會搞到差點搭不上飛機，覺得自己很白癡⋯。」

奶昔Threads全文：

勸大家出國不管什麼事都要先查好

尤其是在機場⋯

真的差點搭不上飛機

因為我們的登機門在39號

但我們在的1-50號沒有CU

（因為最近看很多人出海關之後在機場內買香蕉牛奶帶回台灣喝）

所以我們就下去搭航廈內的電車去100多號的區域去買香蕉牛奶（非常遠）

結果買完發現竟然沒有返程的路⋯

當時的時間是18:55

我們19:15要開始登機 19:45起飛

我們找到資訊台問工作人員要怎麼返回1-50號

他說沒辦法返回

但我們有人可以帶你們返回

就出現一個另外一個工作人員要帶我們回去

但她跟我們說因為回去要再過一次海關

所以我們在這邊買的東西甚至是其他免稅品都不能帶

所以請我們直接丟掉⋯走了很遠過來但一瓶都沒喝到（我這樣丟沒開封的牛奶跟優格真的會下地獄 但真的沒辦法很抱歉）

後來就麻煩她帶著我們走一段只有工作人員能走的路

再搭電車回去（沒辦法自己搭）

再帶我們走轉機通道送我們回1-50大廳

那時候已經19:35分了

我們從30號狂奔到39號

順利在19:45前登機

非常感謝那位工作人員帶我們回來

但真的是我們的問題沒有搞清楚就離開原本的區域

就算先問問看路人也好就不會搞到差點搭不上飛機

那個工作人員問我們為什麼跑來100多號的區域的時候

我們拿出一瓶香蕉牛奶

她真的一臉不敢相信

應該是不敢相信為什麼要為了香蕉牛奶跑來這裡

然後她問我們買了多少個

我們說10⋯

她擺出更傻眼的表情

她應該是沒辦法理解他們的香蕉牛奶在台灣人心中有多好喝

先說我發出來只是覺得自己很白癡

然後提醒以後有人要在仁川機場一航廈逛不要走出自己登機口的區域

因為其實我們回來的時候也有別的跟我們一樣沒發現不能返程的旅客一起回來