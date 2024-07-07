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金秀賢喊她「努那」還給溫暖擁抱！曾寶儀曝後台互動：很香，別殺我

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男神金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會，現場吸引6千名粉絲到場支持，此次見面會由女星曾寶儀主持，活動結束後她透過臉書寫下心情，遺憾沒能與金秀賢合照，但透露對方在活動結束時叫她「姐姐（누나）」，並給予她一個擁抱，讓她幽默喊話粉絲「很香，大家不要殺我」。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢6日在台灣舉辦見面會。（圖／記者黃克翔攝）

曾寶儀6日臉書寫下這次的主持心情，透露活動結束後韓方導演特地來與她聊天，幾年前她主持《Running Man》台灣見面會時，導演還只是副導演，兩人再次合作讓她很意外也很開心「雖然我們語言不通，但我知道那裡面有很多層含義，曾經一起工作過，那裡面就有信任與革命情感，還有尊重，對彼此專業的尊重」。

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▲曾寶儀分享主持金秀賢見面會心得。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

▲曾寶儀分享主持金秀賢見面會心得。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

曾寶儀有感而發表示，粉絲見面會的焦點主要在藝人身上，但事實上後台有很多工作人員努力付出，每個人都希望粉絲能滿足地享受活動，她為此向工作人員們以及現場粉絲致謝，透露見面會結束後，有與金秀賢小聊一段，她感謝對方這些年帶來這麼多好的作品，金秀賢也對她表達了感激，叫了她一聲「NU NA（姐姐，누나）」，並給予擁抱，她還幽默表示「很香，大家不要殺我」。

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