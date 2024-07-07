VERIVERY唱完跨年再訪台灣！啟賢趴地向粉絲求饒　連導演都偷嘆氣

記者吳睿慈／台北報導

男團VERIVERY相隔半年4度訪台，他們2023年剛唱完台南跨年活動，短時間內再度來台於6日在台北一連舉辦兩場「VERIVERY 2024 FANMEETING in TAIPEI [GO ON]」粉絲見面會。儘管成員有人服兵役、身體不適，巡迴只有勇勝、延浩、岡旻和啟賢4人參加，但他們依舊誠意十足，從首爾啟航，經歷美洲巡演再到亞洲的香港、東京，並以台北場作為最後一站。現場除了湧入台灣粉絲支持外，還有不少韓國忠實粉絲遠道而來到場加油。

▲VERIVERY唱完跨年再訪台灣開唱。（圖／ON INN ASIA提供）



見面會一開場，VERIVERY以公開3天就突破千萬瀏覽次數的〈Crazy Like That〉，以及首張單曲主打歌〈Tag Tag Tag〉揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛。成員啟賢表達對台灣粉絲的思念之情，「自從上次到臺南跨年後，相隔半年再次來到台灣見到大家，感到非常開心」，粉絲回以熱情的尖叫聲。

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▲▼VERIVERY玩遊戲連連失利，連導演組都嘆氣。（圖／ON INN ASIA提供）



活動遊戲環節中，4人分成2組進行比手劃腳猜題。當啟賢比劃、岡旻猜題時，儘管題目都是他們熟悉的「夜市」、「珍奶」、「雞排」、「101大樓」，啟賢使出渾身解數比出諧音字，粉絲也在台下幫忙大喊，岡旻卻始終猜不出答案，讓啟賢一度崩潰趴地，並向觀眾比出可愛的求饒動作，逗得全場哈哈大笑。

▲VERIVERY最後還帶來(G)I-DLE的歌曲〈Fate〉。（圖／ON INN ASIA提供）



爆笑的是，遊戲結束後，成員還爆料連現場導演都透過耳麥嘆氣，直呼這次猜題是所有巡演中最慘的一次。反倒是勇勝、延浩這組默契極佳，「芒果冰」、「鼎泰豐」、「鳳梨」、「腳底按摩」一猜就中，神默契也讓台下驚呼連連。4位成員更翻唱了(G)I-DLE的歌曲〈Fate〉讓現場氣氛嗨到最高點，最後4人與全場觀眾一起合照，為這次歷經兩個月、唱遍美洲與亞洲的巡演最終站完美劃下句點。