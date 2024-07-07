超正新娘長滿落腮鬍！坎城影帝新片「做」不下去

記者許逸群／綜合報導

坎城影帝班諾馬吉梅（Benoît Magimel）在新片《時髦女子》演出可圈可點，一場新婚夜的戲卻讓他大受驚嚇！原來，他發現新娘雖美卻「不讓鬚眉」，一臉落腮鬍讓他當場「做」不下去！

▲坎城影帝新婚夜「做」不下去。（圖／海鵬影業提供）

曾以《鋼琴教師》榮膺坎城影帝的班諾馬吉梅，今年更以「奧斯卡15強」電影《火上鍋》中的深情形象重登高峰。他在新片《時髦女子》飾演咖啡館老闆亞伯，債台高築的他，因為覬覦豐厚嫁妝而迎娶了貌美如花的羅莎莉（娜迪雅特列什科維奇 Nadia Tereszkiewicz 飾），卻在新婚之夜被對方渾身的毛髮嚇壞。

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▲電影《時髦女子》未推出即大獲矚目。（圖／海鵬影業提供）

該片探討「愛能戰勝偏見」，班諾馬吉梅片中演技層次分明，最後的深情演出更是擄獲觀眾的心，獲《巴黎人報》（Le Parisien）奉上五顆星好評，盛讚他「演出精彩、引人入勝」。《時髦女子》除獲選去年坎城影展「一種注目」競賽，更榮獲瑞典斯德哥爾摩國際影展最佳影片提名，即將於台灣上映。

有趣的是，班諾馬吉梅在電影《時髦女子》開拍前，竟從來沒見過曾在東京影展封后的女主角娜迪雅特列什科維奇，甚至根本完全不認識。因此，片中彼此的生澀戲呈現得十分真實，並隨著拍攝過程了解彼此，與片中「羅莎莉」和「亞伯」的關係相映成趣。

不僅如此，合作《時髦女子》沒多久，兩人去年竟在凱薩獎上同時大放異彩。班諾馬吉梅以《天堂幻影》榮膺凱薩獎影帝，娜迪雅特列什科維奇也以電影《正年輕》勇奪最佳新演員獎。這也使兩人首度合作的電影《時髦女子》未推出即大獲矚目，一舉獲選坎城影展。