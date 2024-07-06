Faye詹雯婷獲判不起訴　前隊友阿沁被問：不要逼我！

記者蔡琛儀／台北報導

F.I.R飛兒樂團前吉他手阿沁今（6日）舉辦出道20年首場個人演唱會，不過他的前隊友詹雯婷（Faye）與陳建寧陷入官司，Faye更遭檢察官起訴涉犯誣告罪嫌，昨一審判決出爐，Faye獲判無罪，阿沁今為演唱會彩排，被問及此事完全避談，「好啦不要逼我，今天是開心的事情！」經紀公司老闆也跳出來說官司和阿沁無關。

▲ 阿沁。（圖／記者黃克翔攝）

此外，阿沁演唱會票房開紅盤，經紀公司晴空未來執行長Allen表示要送阿沁百萬露營車，更宣布加碼前進15個城市舉辦世界巡迴演唱會。但阿沁說平常習慣搭車通勤，加上出門都有保母車接送，所以沒有學開車的慾望，因此公司立刻改送阿沁1家4口南韓旅遊5天4夜及頭等艙機票，Allen說送他去南韓旅遊，是因為他跟金寶拉、崔呈媛、企鵝妹合作後，看出他想去南韓發展的念頭，更預告阿沁未來將有計畫在南韓出道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過阿沁開唱前突然中暑又高燒41度，甚至一度失聲，緊急刮痧處理，他笑說雖然抱病上場，但還是非常開心，好在他今天狀況相當好，讓他感動直呼有順利克服。

▲▼ 阿沁與MEME秘密、樂天女孩邱紫庭（小紫）。（圖／記者黃克翔攝）

而加盟晴空未來的樂天女孩邱紫庭（小紫）及由電豹女隊長小楓領軍，笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱所組成啦啦隊女團「MEME秘密」，也現身與阿沁合唱F.I.R.經典合唱曲〈天天夜夜〉，及阿沁為動力火車創作的〈我很好騙〉。但草莓近最近被爆料與同隊的球員陳孝榕熱戀中，她今天被問到此事立刻用演唱會名稱轉移話題：「記得愛喔！每天都在愛。」開玩笑指團員們就是男友，「每天都在跟MEME談戀愛，專注在事業上。」