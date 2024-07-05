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(G)I-DLE新歌舒華白嫩美背全都露　小娟破格新髮色網讚：真人愛麗兒

文／妞新聞

 「Lady lady call me super lady」終於可以換首歌輪播洗腦，大勢韓國女團「(G)I-DLE」定在7月8日帶著迷你7輯《I SWAY》強勢回歸，繼〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉、〈Super Lady〉首首爆紅的破億神曲之後，KPOP概念王祭出嶄新主打歌〈Klaxon（클락션）〉，讓全球粉絲期待度爆表啦！

辣妹過招2024版？

Y2K女神樂團出道

https://www.instagram.com/p/C8eGSD4uAMk

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不可能組樂團吧？每波回歸都勇於挑戰意想不到的造型、概念的(G)I-DLE，在首支專輯概念預告中，居然全員變身樂團成員，分別演奏不同樂器練團，其中台灣女孩、隊中忙內成員「葉舒華」吹直笛的熟悉畫面，也讓台灣粉絲會心一笑，最後在「演員金武烈」登場之中結束影片，留下滿滿懸念。

同時在釋出的團體預告照中，又以敞篷車為背景，加上滿滿Y2K復古元素，讓網友好奇猜測：「是致敬2004年上映的經典電影《辣妹過招》嗎？」

小娟破格新髮色曝光

最新預告「舒華辣到巔峰」

▲(G)I-DLE專輯前導預告公開。（圖／Youtube／official_g_i_dle，下同）

終於公開「專輯前導預告」，這次成員放下樂器，似乎是本色出演？分別在接受採訪、化妝室做造型、彩排的5位成員，最後在後台大集合準備走上舞台，直接用影片宣告即將登台回歸的重磅消息。

除了成員Minnie的泡麵捲獲得好評之外，其中前陣子一直謹慎保密新髮色的隊長「小娟」，也終於曝光她的亮橘色新髮色，出道以來的破格新嘗試讓全網驚呆，紛紛留言大讚：「像真人愛麗兒」、「超漂亮」、「好霸氣、好合適～」。

https://www.instagram.com/p/C82JAWQPYET

https://www.instagram.com/p/C82I58EPSTz

https://www.instagram.com/p/C82ItNrvdzn

https://www.instagram.com/p/C82I0Q1vUqL

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「BABY BOSS」舒華的造型也是話題焦點，她穿著連帽白色連身裙登場，貼身布料大方展露S LINE曲線，原本以為已經夠性感了！沒想到一個轉身，背後居然直接簍空、還挖洞開到腰椎，大片牛奶白肌美背全露出，辣到全網暴動，除此之外新一波個人預告還採用Instagram限時動態的「Boomerang特效模式」，快刷起來。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, (G)I-DLE, 舒華

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