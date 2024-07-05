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薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

記者田暐瑋／綜合報導

女星薔薔常在影片中和妹妹合體拍片，連帶讓妹妹林嘉珍受到關注。但薔妹日前和大陸女友開直播爭吵，還被甩了一巴掌，薔薔在新影片中坦言妹妹過去一直做傷害自己的事，會想拉妹妹一把也是因為爸爸苦苦哀求，控訴妹妹利用她的抖音帳號約妹、偷衣服偷錢、背後說她壞話、說謊編造謠言等4大罪狀，正式跟妹妹做出切割：「她已經失控了。」

▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔4日拍攝新片回應連日來的各種爭議，對於妹妹的脫序行為，她坦言很是無奈，也公開從小到大一直以來遭受的種種委屈，「她曾經做過一些傷害我的事情，就是像是我以前被警察抓到之後，她把我的所有東西公布給記者去爆料，當然還有一個就是跟爸爸說我是妓女嘛，我一直以來都沒有原諒她，可是我就覺得她是我妹妹，就頂多這樣。」

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▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

因為爸爸擔心妹妹一個人在大陸打拼的安全，常常都會請薔薔多多照顧妹妹，也因為看在爸爸面子上，薔薔主動問妹妹要不要加入團隊，還把自己的大陸抖音交給妹妹打理，妹妹不僅開始在該平台開直播，之後辦了「薔薔妹妹林嘉珍」的小紅書，打響知名度，沒想到竟從員工那裏得知妹妹用自己的抖音帳號私訊女粉絲要泡妞，「她現在就是覺得，現在我有這個身分之後，她也要有這個身分。她一直以來就是會覺得說如果今天光環在我身上的話，那她就要把我身上削弱變成她的。」

▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔發聲明和妹妹切割。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

對於妹妹在直播上放話要公開家人的私事，薔薔也不滿表示，妹妹一直以來都有捏造事實的壞習慣，過往也會偷她的衣服去送女朋友，或是偷朋友的錢，還會和薔薔生母在背後說她壞話，現在嚐到網路走紅的甜頭更加狂妄，坦言為此感到很心寒，也正式做出切割：「她所做的行為跟舉止跟我通通都不相干，我只希望他不要再傷害家人了。」也放話如果有任何直播平台要邀請妹妹合作炒流量，等同是助紂為虐，「誰敢找她，我絕對跟你槓到底。」

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