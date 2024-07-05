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謝忻香港遭中年男「爆粗口當眾罵」！10人目睹沒幫忙…氣到發抖反擊

記者陳芊秀／綜合報導

女星謝忻近日飛往土耳其與家人旅行，在香港轉機時，趁空檔到超商買東西，不料付錢時，被排在後方的中年男暴怒開罵，甚至還爆粗口「Fuck you ！」，而她感覺到人身威脅，忍無可忍反擊「Fuck you , too ！」沉澱數天說出這段不開心的經歷，但強調還是很喜歡香港。

▲▼謝忻香港超商結帳遭中年男爆粗口當眾飆罵。（圖／翻攝自臉書）

▲謝忻香港超商結帳遭中年男爆粗口當眾飆罵。（圖／翻攝自臉書）

謝忻寫下當時過程。她7月1日出發飛土耳其，途中香港轉機，趁著半天空檔，搭機場快線去九龍的M+博物館，並且在車站內看到超商，感覺就像身處台灣，習慣地去買礦泉水。她結帳時想到沒花完的人民幣，詢問可不可以用人民幣結帳，店員說可以後，打算掏錢結帳，「排我正後方的中年男子開始暴怒地對著我輸出一連串我似懂非懂的內容，但可以感受到是衝著我來的滿滿惡意。他帶著眼鏡，直勾勾地瞪著我，用非常高分貝廣東話節奏很快速地一直罵一直罵！」

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見中年男靠非常近，謝忻很不舒服，用英語問「What are you talking about?」，中年男仍繼續咒罵，向對方說「Do I have to call the police?（要我叫警察嗎）」中年男像是被激怒痛罵「Fuck you !」 她環顧四周，包括店員將近10人在現場，沒有人願意幫忙，她這輩子從未在大庭廣眾下被這樣罵過，氣到發抖也罵回去「Fuck you, too！」中年男被惹毛對她髒話連發，最後離開前再丟一句「Fuck China！」

謝忻說「我不知道用人民幣也可以引起這麼大的反感，也不知道是不是因為7月1日觸動了某些人的敏感情緒。」她當時問店員為何不幫忙報警，店員低下頭沒有回應，雖然心情大受影響，但還是按照原本行程去朝聖M+博物館。

而謝忻這段經歷引發網友關注，眾人留言「辛苦了，遇到怪人」、「本來就有部分香港人仇中，也有親中派，你剛好不幸遇到仇中的」、「無論如何要先以保護好自己的人身安全為第一要件」、「你注意安全最重要了，其實出國還是要注意一下當地的現況。避免誤觸禁忌」。

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