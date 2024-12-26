羅比威廉斯「除了痔瘡」都掏出來！　染酒癮和毒癮荒唐歲月全說了

記者蕭采薇／台北報導

英國流行樂天王羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的傳奇故事，改編成電影《更好的人》。羅比威廉斯在片中從頭到尾變成「猴子」，不僅是對名聲的自嘲，更象徵羅比威廉斯在外界壓力與內心掙扎間的平衡。羅比威廉斯說：「我在這部電影中展示了關於我個人的！除了我的痔瘡！」

▲《更好的人》盛大還原羅比威廉斯歌舞場面。（圖／台北双喜提供）

除了目不暇給的歌舞場面，還有多首他的暢銷金曲穿插其中。這部長約兩小時十五分鐘的電影，耗資35億元，等於每秒就是43萬元台幣在觀眾面前滑走。除了華麗視覺，故事深入巨星的內心，對於親情、愛情、友情的反思與描寫，都在華麗的包裝中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅比威廉斯在故事裡深入揭露的尺度極大，從他幼時被自己的父親忽視，到成年沉迷藥品、女色，因而錯失真愛的過程。而羅比在電影裡「著猴」，導演麥可格雷希表示：「用猿猴來表達羅比的內心世界，讓這部電影充滿張力與創意。」突破性設計也成為影片的亮點之一。

▲《更好的人》把羅比威廉斯變身猴子。（圖／台北双喜提供）

電影記錄他從童年到成為排行榜冠軍男團「接招」最年輕成員的旅程，再到他單飛後屢破英國歌壇紀錄無與倫比的成就，同時還要面對名氣和成功帶來的挑戰。羅比威廉斯走紅後飽受盛名之累，一度染上酒癮和毒癮。

▲《更好的人》羅比威廉斯暢銷金曲連發，好看又好聽。（圖／台北双喜提供）

談到性、毒品和90年代流行音樂圈的瘋狂紀事，他說：「名氣就像迷幻藥LSD一樣是一種毒品。」在他參與「接招」的歲月裡，身邊有可以求助的人嗎？他說：「不，我們沒有。我不是唯一被孤立的人，有5個男孩被隔離，我們都有過這種他媽的瘋狂的經驗。當你試著理解所有這些全新的感受，同時看著你的生活變得扭曲時，必須有一定程度的分離。生活在那個環境裡是超現實的。」《更好的人》將於2025年1月17日在台灣盛大上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。保護自己、遠離毒品！