ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅比威廉斯「除了痔瘡」都掏出來！　染酒癮和毒癮荒唐歲月全說了

記者蕭采薇／台北報導

英國流行樂天王羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的傳奇故事，改編成電影《更好的人》。羅比威廉斯在片中從頭到尾變成「猴子」，不僅是對名聲的自嘲，更象徵羅比威廉斯在外界壓力與內心掙扎間的平衡。羅比威廉斯說：「我在這部電影中展示了關於我個人的！除了我的痔瘡！」

▲《更好的人》把羅比威廉斯變身猴子。（圖／台北双喜提供）

▲《更好的人》盛大還原羅比威廉斯歌舞場面。（圖／台北双喜提供）

除了目不暇給的歌舞場面，還有多首他的暢銷金曲穿插其中。這部長約兩小時十五分鐘的電影，耗資35億元，等於每秒就是43萬元台幣在觀眾面前滑走。除了華麗視覺，故事深入巨星的內心，對於親情、愛情、友情的反思與描寫，都在華麗的包裝中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅比威廉斯在故事裡深入揭露的尺度極大，從他幼時被自己的父親忽視，到成年沉迷藥品、女色，因而錯失真愛的過程。而羅比在電影裡「著猴」，導演麥可格雷希表示：「用猿猴來表達羅比的內心世界，讓這部電影充滿張力與創意。」突破性設計也成為影片的亮點之一。

▲《更好的人》把羅比威廉斯變身猴子。（圖／台北双喜提供）

▲《更好的人》把羅比威廉斯變身猴子。（圖／台北双喜提供）

電影記錄他從童年到成為排行榜冠軍男團「接招」最年輕成員的旅程，再到他單飛後屢破英國歌壇紀錄無與倫比的成就，同時還要面對名氣和成功帶來的挑戰。羅比威廉斯走紅後飽受盛名之累，一度染上酒癮和毒癮。

▲《更好的人》把羅比威廉斯變身猴子。（圖／台北双喜提供）

▲《更好的人》羅比威廉斯暢銷金曲連發，好看又好聽。（圖／台北双喜提供）

談到性、毒品和90年代流行音樂圈的瘋狂紀事，他說：「名氣就像迷幻藥LSD一樣是一種毒品。」在他參與「接招」的歲月裡，身邊有可以求助的人嗎？他說：「不，我們沒有。我不是唯一被孤立的人，有5個男孩被隔離，我們都有過這種他媽的瘋狂的經驗。當你試著理解所有這些全新的感受，同時看著你的生活變得扭曲時，必須有一定程度的分離。生活在那個環境裡是超現實的。」《更好的人》將於2025年1月17日在台灣盛大上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。保護自己、遠離毒品！

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

羅比威廉斯, Robbie Williams

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《新聞女王》甜美女星造訪台灣　3港星興奮錄綜藝節目：感到榮幸
  2. 翟浚安闖《星光閃耀的少年》決賽！　開心道謝：會盡我所能
  3. PINK FUN「2團員宣告畢業」　新動向曝光！
  4. 前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯
  5. 「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年
  6. 羅比威廉斯「除了痔瘡」都掏出來！　染酒癮和毒癮荒唐歲月全說了
  7. 張榕容「絕不讓自己挨餓」3個月瘦3公斤　頂寒風領半裸男模熱舞
  8. 從年初放到年尾！許光漢《青春18x2》上映292天　奪台片冠軍
  9. 日寫真女星是「空手道黑帶」！　1動作超困擾：胸部會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ
  10. Fin.K.L.成宥利老公遭判刑！「捲朴敏英前任背信罪」法官：惡劣無悔意

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366