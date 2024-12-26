張榕容「絕不讓自己挨餓」3個月瘦3公斤　頂寒風領半裸男模熱舞

記者蕭采薇／台北報導

張榕容獻出入行以來首次快閃舞挑戰，領軍凱渥猛男大跳動感舞蹈「享受舞」，不畏寒冷解放上衣、狂秀練舞成果。身為一個小孩的媽，提到維持身材，張榕容強調不會特別要減肥而不吃飯，「我是少量多餐，再怎麼樣都不讓自己挨餓。」

▲張榕容領軍凱渥猛男，大跳動感舞蹈「享受舞」。（圖／全人類公關提供）

最近瘦身有成的張榕容，提到自己瘦身方法表示，再怎麼樣都不讓自己挨餓，「因為你不吃東西，心情會不好，心情不好，體態也會不好。」愛吃美食的她每餐會吃到七分飽，並維持「三多」，「多活動、多走路、多喝水，這樣心情才會好，人才會美麗。」她更宣導「減肥一定要吃東西」。「因為吃飯是一件幸福愉悅的事，也才能調劑自己身心。」

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究竟瘦了多少？張榕容透露：「大概3到4公斤 體脂掉3%。」而前陣子因為要拍戲，不太有時間運動，每天都是早上6點出門，晚上8點才到家，真的沒體力運動，但仍堅持少量多餐，「我之前腸胃不是太好 ，所以吃了產品有幫助。」

先前因為去上節目跑夜市而大啖美食，讓喜歡吃美食的張榕容至今仍難忘大快朵頤的時光，「我這一年去了三次夜市，士林、淡水、漁人碼頭， 整路一路吃，整個大破戒！ 好久沒吃這麼多美食， 好開心哦！」她透露大夥就一路吃一路玩，「全部吃完再去海產餐廳，覺得好讚。」不過下節目後，現在就會改吃一些比較沒負擔的食物。

花了三個月瘦了三公斤的張榕容笑說自己很開心能瘦下來， 「人還是要自信健康一點比較好！像之前過敏吃類固醇很腫， 最近瘦下來比較輕盈。」被問到跨年計畫，她表示：「會待在家，請朋友到家裡玩，先生因為要做演唱會，他忙他的，我們自己過。」