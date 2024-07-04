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余祥銓愛妻產後半年「瘦回43kg鉛筆腿」！　沒戒手搖2招成功甩肉

記者王靖淳／綜合報導

藝人余祥銓去年6月和老婆柔柔結婚，同年11月迎來愛女「小元寶」的出生，平時會在社群紀錄親子日常的柔柔，今（4）日發文透露，自己目前體重已瘦回產前的43公斤，同時也在文中分享成功甩肉的秘訣。

▲柔柔（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔會在社群紀錄日常。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔提到，她在孕期胖了20多公斤，因為「長輩都說一人吃兩人補」，所以她毫無羞恥心地狂吃猛嗑，導致體重飆升。然而，現在她已經恢復到產前的體重，同時也透露，自己完全沒有依靠運動來達成這目標。柔柔表示，她從孕前就沒有運動的習慣，也非常不喜歡運動，產後更是完全沒有時間運動，因此她主要是通過飲食控制和紫纖果來減重。

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▲柔柔（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲余祥銓和老婆柔柔去年6月結婚。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔強調，減重絕不能節食，因為這樣會反彈更快，她選擇少吃精緻澱粉和炸物，多補充蛋白質，最後在2個月內成功回到生產前的43公斤，甚至連老公余祥銓也一起瘦到人生巔峰。最後，柔柔分享日常習慣，雖然她沒戒掉飲料，依然每天1杯手搖飲，但她每天會喝2000cc的水來保持身體健康。她也鼓勵其他想要減重的網友，「我胖了20幾公斤，都可以瘦回來了，妳們一定也可以。」

【柔柔IG全文】
夫妻同心 齊力斷斤
很多人一直問我到底怎麼迅速恢復身材
大家都知道我孕期胖了20幾公斤
長輩都說一人吃兩人補
我就真的毫無羞恥心的狂吃猛嗑
就這樣體重一直往上飆升
還好現在已經恢復回來了
-
先說我是完全沒運動
孕前就沒有運動習慣 也非常不喜歡
產後更是完全沒有時間運動
我是靠飲食控制+紫纖果
試了2個月效果真的巨驚人
現在已經回到生產前的43kg
老公跟著我一起 也瘦到人生巔峰
先跟大家說個觀念
減重絕對不可以節食 會反彈更快
我是少吃精緻澱粉 炸物 蛋白質多補充
餐前2顆紫纖果效果直接double
嘻嘻現在是沒有戒掉飲料啦
還是一天一杯手搖飲（沒喝飲料全身不對勁）
但我每天會喝2000cc的水
-
我胖了20幾公斤 都可以瘦回來了
妳們一定也可以

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關鍵字

余祥銓, 柔柔, 結婚, 懷孕

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