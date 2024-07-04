告五人奪金曲年歌竟被罵翻！　認了「有看到」正面回應：路還很長

記者蔡琛儀／台北報導

夯團告五人人氣超旺，近日接下時尚茶飲品牌全球首位代言人，此外告五人上週憑著歌曲〈又到天黑〉奪下金曲獎年度歌曲獎，意外引起網路上熱烈討論，甚至還因此質疑得獎資格、挨罵，對此告五人今（4日）出席代言活動被問到此事，他們坦言有看到網路上的負評，「但我們也希望藉由〈又到天黑〉讓大家看到不同職業的辛苦，希望給大家正面的能量。」

▲告五人成時尚手搖茶飲UG首位全球代言人。（圖／相信音樂提供）

〈又到天黑〉的作者雲安也笑說：「告五人最榮幸的地方，是我們的歌迷真的對我們很好，他們給我們的卡片，給我們很多能量，也會提醒我們謹言慎行，我希望透過歌曲給大家正面能量，也希望他們找到人生BGM。」也表示未來會繼續努力。

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哲謙則說很感謝評審團肯定，「那個感受對我來說是很好的動力，我消化後，金曲獎隔天看了世界級鼓手的講座，那天全場爆滿，我感覺到大家認真想要把一件事情做好，這樣的態度是我們比較喜歡的。我們對這件事情，覺得路很長，我們只要好好做、用心做，就是告五人最幸福的事情。」犬青也說，大家心目中的歌曲各有偏好，所以心情不會受到太大影響。

而他們近年的代言已逼近20個，對於這次代言時尚茶飲品牌的酬勞，犬青打趣說：「第4張專輯就靠它（指代言費）了！」而告五人最近也將展開歐洲巡演，陸續飛往倫敦、巴塞隆納及巴黎，蠟燭多頭燒，他們也直言，能跟家人好好坐下來一起吃飯就是最好的犒賞。