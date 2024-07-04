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宇宙人小玉挑戰「日本獨自露營」　悲喊：會這麼殘忍嗎

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團主唱小玉接下全新網路節目《Let's Camping 來去露營吧》主持棒，挑戰自我，從露營初心者鍛鍊成為Outdoor專家。小玉更為節目打造專屬主題曲，形塑「用音樂記錄自然共頻的美好一刻」，希望透過台灣近年蔚為風潮的露營風連結日本，進而成為「台日友好」的生活理念交流。

▲▼宇宙人小玉主持露營節目《Let`s Camping 來去露營吧》。（圖／麥卡貝提供）

▲宇宙人小玉主持露營節目。（圖／麥卡貝提供）

節目透過小玉的視角，走訪日本九處人氣露營地，包括已播出前兩集中能遠眺富士山的「浩庵露營場」，以及在日本擁有高人氣的「Woodsman Campground」，甚至前往位於伊豆半島的「黄金崎營地」，藉由小玉對戶外生活的喜愛，感受日本不一樣的野外生活精神。此外，節目還會有多位台灣音樂人前往日本，感受戶外生活的獨特美好，包含 LÜCY、雷擎、鶴 The Crane、FUMON李浩瑋與奕勛、旺福小民等，將與小玉一同前往不同的露營地，體驗與自然共處的美好時刻。

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節目組也特別先讓宇宙人小玉跟大名鼎鼎的露營師匠長野修平先生拜碼頭，同時也安排一對台日露營達人夫妻檔加入節目，他得知最後還要挑戰獨自露營，吃驚表示：「一個人看電影、吃火鍋可能難不到我，但想到要一個人嘗試露營，光技術層面就非常困難了吧？會這麼殘忍嗎？」為此他向野修平學劈柴、生火、料理技巧等基本技能。

▲▼宇宙人小玉主持露營節目《Let`s Camping 來去露營吧》。（圖／麥卡貝提供）

▲▼宇宙人小玉事先找師父拜師學藝。（圖／麥卡貝提供）

▲▼宇宙人小玉主持露營節目《Let`s Camping 來去露營吧》。（圖／麥卡貝提供）

完成在師匠家的基本技能學習後，節目組來到富士山腳旁的湖畔露營地，小玉必須自己練習搭設帳棚，打理過夜睡覺的地方，雖然一開始遇到不少狀況，連天公都下雨不作美，但他不氣餒，自嘲：「這是在考驗自己野外求生的能力，無論天氣多爛、帳棚多難都要學會怎麼生存。」隔天起床後還順利看到富士山完整露面，也幸運還有日出相伴。

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