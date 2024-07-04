林可彤跟老公兩個月才做一次　辛酸私密處「只剩夕陽的光芒」

記者葉文正／台北報導

藝人林可彤與合夥人林又立，今天發表新的私密處產品，林可彤透露，生小孩後，跟老公一季才做一次，開發產品後竟然進展到兩個月一次，但坦承每次都有演的成分，林又立也說，女人難免私密處會生病，開發產品後讓她更想要生小孩，可說是意外功效。

▲林又立(左)與林可彤通出新品。（圖／HYPHY提供）

已生了兩小孩的林可彤笑說，跟老公現在大概一季做一次，「我應該是只有生小孩時才有功能，生完就不想做愛了，今年年初就許新希望，讓下面又嫩又香，希望做那件事可以從季變成月，但我們都跟小孩一起睡，也沒有慾望，用了後頻率有增加，保養後味道更好，發炎跟敏感越來越少。」

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▲林可彤說兩個月才作一次。（圖／HYPHY提供）

林可彤也提到，老公讚她私密處說很香，「老公一直在泡冰澡，聽說雞雞會更有活力，但持續力不用太久啦，我喜歡速戰速決，只要達到高潮就可以結束了，而且女生可以演一下，一定要說他比我慢，我們有時快有時慢，大概每次十分鐘，我們是生產者，比較講求效率，有碰到就好，距上一次做已經有兩個月。雖然次數少，但老公沒有去找別人，我對他很有信心，他也要噴一下。」

▲林又立與林可彤推新品也有很多爆笑內容。（圖／HYPHY提供）

林可彤說老公時不時會邀請她做那件事，她笑說：「我就會說，明天要很早上班，但還是會勉強答應，我們每天都在家吃晚飯，這樣就很愛了，老公有時候自己愛就好，畢竟小孩才三歲，過五年我們也可以在海邊做。」

林又立則說，自己對性的宗旨是，「對方滿足我就滿足，產品每調一次男友就會給我意見，他偏向自然植萃，我們算是遠距離，所以見了面應該不用再去做任何有氧運動，因為跑超馬，曾經七天沒洗澡，當時帶很多酒精棉片，認識博士後，才想說要開發這個產品。」

林又立也說私密處曾經有生病過，「很多女生都會長東西或分泌物過多，有些人還拿自來水去沖，都不正確，要通風，其實盡量不要接觸太多化工香精，我一直以來都想要生小孩，現在更要用助攻神器，很多人去整私密處，其實保養更重要，我男友體力一直都很好，慾望都很強。」對男友很滿意。