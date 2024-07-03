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泰「元祖級樂團」Cocktail8月來台！　解散倒數看一場少一場

記者蕭采薇／台北報導

泰國元祖級樂團「Cocktail」繼上個月應《吾夜生活節》邀請，首度來台演出獲得極大迴響之後，3日正式宣佈將於8月4日再度來到台灣，舉辦專場演唱會。團體將在2025年解散，因此可說是看一次少一次。

▲泰國元祖級樂團「Cocktail」來台演出。（圖／華貴娛樂提供）

▲泰國元祖級樂團「Cocktail」來台演出。（圖／華貴娛樂提供）

出道22年的「Cocktail」是泰國元組級樂團，上個月首次來台演出，回想起在「吾夜生活節」的表演，很意外有這麼多歌迷在台下熱情呼應。主唱OHM笑說：「從我們還沒來台灣，粉絲就已經發訊息給我們。演出開始後，還有些粉絲甚至會唱我們的歌，這都讓我們感到不可思議！」

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而近幾年許多泰國歌手或演員也逐漸被台灣歌迷所關注，身為元祖級的樂團，他們非常高興自己國家的文化和創意，能在不同地區之間被分享和喜歡，Cocktail希望未來會有更多的泰國藝人被台灣朋友所認識和接受。

▲泰國元祖級樂團「Cocktail」來台演出。（圖／華貴娛樂提供）

▲泰國元祖級樂團「Cocktail」對於台灣人的熱情和禮貌印象深刻。（圖／華貴娛樂提供）

而文化的交流當然要從美食開始，上個月底他們趁著來台參加《吾夜生活節》活動時，就好好的把握了機會四處逛逛，還去西門町吃了火鍋，直呼太美味了！而 Cocktail對於台灣人的印象也十分深刻，覺得每個人都非常有禮貌而且熱情，交通像是地鐵也非常的方便，讓他們度過了一段很美好的時光。

Cocktail在今年曾無預警宣布樂團將於2025年解散，不過 Cocktail 並不想說這將是最後一次在台灣的演出，「因為音樂讓我們來到了台灣，這真的是一件非常不可思議的事情！」所以他們希望這次在台灣的第一場演唱會能給大家留下深刻的印象。

▲泰國元祖級樂團「Cocktail」來台演出。（圖／華貴娛樂提供）

▲泰國元祖級樂團「Cocktail」將於2025年解散。（圖／華貴娛樂提供）

他們會盡全力通過音樂表達自己，Cocktail 表示這次的演唱會將會有特別的演出，至於是什麼樣的內容？他們笑說：「要留到演出時才能揭曉。目前我們唯一能說的是，這將會是一次非常特別的表演，期待能在演出中見到大家，一起創造最棒的回憶，好好享受這場的演出，就請大家拭目以待吧！」

「COCKTAIL LIVE IN TAIPEI 2024」台灣首場演唱會將於8月4日於Zepp New Taipei舉行，演唱會門票也將於7月6日中午13:00，於拓元售票系統正式開賣。

 

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