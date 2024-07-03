記者黃皓瑋／綜合報導

日本舞台劇演員高木聰一朗於去年11月，被爆出涉嫌與15歲少女開房間，因而遭到逮捕，他也向警方坦承犯行，並自爆事前就知道對方還是未成年，引發輿論譁然。時隔7個月後，他日前針對該案件發文道歉，不過在文中他仍不忘宣傳自己的新作，還順帶附上海報，招來大批網友批評，直言他「缺乏常識」。

▲高木聰一朗去年因猥褻未成年被捕。（圖／翻攝自X／髙木聡一朗）



高木聰一朗1日在X發文，向受害者、家屬以及粉絲道歉，表示會謹記犯下的罪行，重新面對自己，未來也會對自己的行為更加有自覺。接著他話鋒一轉，坦言自己「還是想繼續表演」，宣布將回歸初心，演出新的舞台劇，希望大家多多關注，同時還上傳了該劇的宣傳海報照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，高木聰一朗的道歉卻讓大批網友不買帳，許多人對他一邊道歉、一邊做宣傳的行為提出質疑，直言「我第一次看到有人在道歉文附上宣傳海報」、「一邊道歉一邊宣傳，你根本沒在反省」、「在道歉文旁邊附上宣傳照，你太沒有常識了」，不過還是有不少網友，對於他將回歸舞台的消息表示支持。

▲高木聰一朗在道歉文中宣傳新劇，引來許多網友批評。（圖／翻攝自X／髙木聡一朗）



據外媒《ORICON NEWS》報導，愛知縣警方去年11月，以「猥褻未成年少女」為由逮捕高木聰一朗，他被捕後坦在明知受害者未成年的情況下，仍與對方發生關係。消息爆出後，他的經紀公司「SUN MUSIC」隨即出面道歉，也緊急與他切割，宣布終止雙方合約。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​