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陳昊森無預警宣布好消息！　終於圓夢開唱：唱給那些願意相信的人聽

記者蔡琛儀／台北報導

陳昊森去年發行首張個人專輯《Almost Human》，如今也將在8月3日舉辦個人首場音樂見面會，許久沒在台上唱歌的他坦言有點緊張，但是越緊張也就越興奮，並分享了自己調解心情的方法：「每次有點不相信自己時，就想起一開始堅定的說我要當歌手，儘管有很多的不相信，但我依然要勇敢的唱給那些願意相信的人聽！」

▲▼陳昊森將在8月3日舉辦個人首場音樂見面會。（圖／華研提供）

▲陳昊森將在8月3日舉辦個人首場音樂見面會。（圖／華研提供）

特別選在8月2日28歲生日隔天舉辦首場音樂見面會，無論是對於陳昊森還是粉絲都別具意義，陳昊森表示已經很久沒有好好看看大家，很開心能在這麼有意義的時刻與大家見面，並對粉絲表達了真誠的感謝：「謝謝你們每一個等待，希望這天趕快到來可以看看我們的成長，然後再滿載的往下一站前進！就像海賊王一樣！」

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陳昊森曾在自導自演自剪的〈晚安〉MV中，描述過對於演唱會的想像，當時他感性說：「有一天，如果在我的演唱會現場，底下充滿一些熟悉的面孔、家人、朋友，還有一些不認識的人進到演唱會現場，聽我的音樂，可能到那一刻，我真的會崩潰大哭。」但現在陳昊森反而不去想太多，也不預設自己會是什麼心情，「順其自然的讓所有情緒發生吧，只希望辦一場有溫度的演唱會給大家。」門票將在6日開賣，詳洽KKTIX、全台全家便利商店。

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