趙小僑PO童年照！對比女兒典典寶寶　神基因「複製貼上」驚呆網

記者高語璠／綜合報導

藝人趙小僑歷經辛苦的求子之路後，終於在2022年生下女兒「典典寶寶」，一眨眼孩子於今（5日）迎接2歲生日，常透過社群紀錄生活的她，發出自己與女兒的兒時照，令人震驚的是，母女倆笑起來根本一模一樣，讓許多網友直喊「完全就是複製人」。

▲趙小僑PO出兒時照，發現女兒典典寶寶神複製。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）



照片中，趙小僑與典典寶寶有著同款鵝蛋臉，以及水汪汪大眼，不論是五官、神韻，就連笑起來的樣子都十分相像，唯有瀏海分線有所不同。趙小僑在文中寫下「母與女的2歲。親愛的女兒，生日快樂」，簡短一句話道盡對女兒的祝福。

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▲典典寶寶於今（5日）迎來2歲生日。（圖／翻攝自Threads／liuziquantroy）

照片曝光後，立即吸引許多人前來朝聖，「一模一樣」、「根本是一模模一樣樣啊（複製貼上）」、「簡直一個模子刻的吧，生日快樂典寶」、「好像喔」。事實上，為了迎接典典寶寶的2歲生日，一家人精心準備慶生派對，用綠、金、白3色氣球，再加上客製化背板來佈置，格外引人注意的是，現場有個特大號的典典寶寶紙板，看起來相當可愛，全場氛圍相當溫馨。

▲一家人為典典寶寶精心準備派對。（圖／翻攝自Instagram／renzoliu1118）