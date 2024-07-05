蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

記者張筱涵／綜合報導

蔡阿嘎發現共事近8年的蘿拉以AB合約欺騙廠商和同仁後，決定採取法律手段並對外宣布已正式開除對方，3日宣布工作室再有一個重磅消息，那就是台大戲劇系、工管系企管組畢業的前員工耶嫩正式回歸，且就是要擔任業務窗口角色。

▲蔡阿嘎宣布耶嫩當大頭佛工作室業務窗口。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）

蔡阿嘎4日宣布大頭佛工作室還有一個人事變動，那就是3年前離職的耶嫩回鍋，這次除了擔任業務窗口角色外，也會協助目前企劃：「之後就會在影片中常常跟大家見面囉！」有趣的是，因為他和工作室員工總能維持好關係，除了是上司和員工也是好朋友的相處模式，對方還要在Podcast上大爆料當年離職的真正原因。

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面對這次遭蘿拉背叛，導致在外背負了許多無辜罪名，蔡阿嘎和二伯第一時間就開始收集證據，等一切都確定後就直接宣布已經開除對方的聲明，並在4日進一步說明具體原因。面對支持者的鼓勵，他也在留言處說：「腳踏實地好好工作，心存善念的人就會有福報。」未來也會繼續以「善」來看待這世界。

事實上，耶嫩過去加入蔡阿嘎團隊待過1年多的時間，和每位同事都有好交情，當時拍片曝光他要離職的消息時，二伯還忍不住淚灑鏡頭前說道：「以為是整人企劃。」而且耶嫩在2021年離職後看到蔡阿嘎團隊徵才時，還留言鼓勵「心動的不要怕！衝就對了！勇敢嘗試不會損失！不做都一樣，做了，很不一樣」，可見對團隊的情感很深。