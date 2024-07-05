蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

記者張筱涵／綜合報導

蔡阿嘎和二伯4日透過影片說明，蘿拉在任職期間以AB合約、打著團隊名義要大量公關品和其他種種謊言，才會決定採取法律手段。消息曝光後，苦主們也都出面說明他們所言不假，其中一位網友就明確指出2022年有被要過70罐防曬產品，二伯看到後也驚呼「我們真的沒有收到」。

▲蘿拉背著蔡阿嘎和二伯用AB合約坑錢，還騙公關品。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）



網友們看了蔡阿嘎、二伯和蔡宗翰共同出面說明蘿拉事件後，整理成懶人包，現已有破百的留言和轉發。其中一名網友留言表示「真的很扯」，2022年曾收過蘿拉訊息，說是辦活動急需大量防曬產品，且要直接來取件共70罐（單價900元左右）的防曬產品，措手不及的要求讓品牌方沒有進一步思考和確認的時間：「當時品牌因為聽到是蔡阿嘎，就馬上準備了一整箱的產品…現在聽完都不知道是不是全部都被她拿去當公關品了。」

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二伯也是現在看了苦主留言才知道，直呼「我們真的沒有收到」，且配上4個驚恐的表情符號。苦主對於竟然真的是被騙感到驚訝又無奈：「難怪她當時主動說要請lalamove去收件…因為可以直接方便送去她那裡，好心疼你們被她這樣搞，當時你們有發布限時動態所以品牌也不覺得奇怪，好難想像她是怎麼跟你們說讓這一切看似很合理的感覺…」

▲2年前被蘿拉騙的苦主現身。（圖／翻攝自Threads）