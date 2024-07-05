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獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

記者葉文正／台北報導

藝人小炳(余炳賢)過去與哥哥大炳是演藝圈知名兄弟檔，且熱愛各種模仿演出。但大炳在2012年7月病逝於北京協和醫院後，對於余家與小炳打擊甚大，小炳還因而染上喝酒的陋習，最嚴重時一天要喝兩瓶高粱酒，簡直與自戕無異，已經是酒精中毒狀態，他也在演藝圈消失兩年，最近他剛從戒毒村回來，談到這段由死到生的經歷，直呼：「我回來了，要寫成書告訴大家這一切。」目前0存款也亟需有收入改善環境。

▲▼ 小炳專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 小炳因酒精中毒去勒戒一年半。（圖／記者黃克翔攝）

提到這段會毀滅自己，到獲得重生的過程，小炳終於談到他消失這麼久的原因，「我真的差點死掉，醫生說我體內乙醇太多，真的差點死掉，兩年前，大家在演藝圈都在說，小炳怎會消失這麼久？是因為我去了晨曦會戒毒村，因為戒毒村不只是戒毒，也有戒網路，戒行為，戒毒，我因喝太多酒，去戒了一年半酒癮最近才回來。」

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▲▼ 小炳專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 小炳在醫美診所當公關。（圖／記者黃克翔攝）

只是小炳還是有點無法控制情緒，他的酗酒竟也跟哥哥大炳有關：「因為在12年前，我哥走了之後，我無法睡覺，每天都在想他，我就開始用喝酒來放鬆麻醉自己，沒想到越喝越大，喝到最後，一天我要兩瓶高梁，而且酒很貴，喝到我就是會突然昏倒，手也會抖。」

▲大炳與小炳當年生活工作都在一起。（圖／翻攝大炳臉書）

▲大炳(左二)與小炳迷你炳三兄弟。（圖／翻攝大炳臉書）

大炳的死對於小炳打擊真的不小，小炳難免受到影響：「那是我第一次看到死掉的人，而且是我哥哥，我有看過精神科，醫生診斷我有壓力創傷症候群，在村裡我做了很多事，寫很多歌曲(500首)，寫了兩本小說，兩個劇本，畫一本漫畫，進去晨曦村前，還去過一趟松療（松山療養院），跟精神疾病病人關一起，在院中還昏倒，口吐白沫，危及到生命了，在松療用藥物型酒精調好後，才去晨曦會。」

這樣的癮越來越恐怖，小炳也曾去就醫，「醫生跟我說，我的癮已經太高，必須去戒治，師母洪百榕也認為應該要戒，所以我消失一年半，都是在村裡，那是一個各種弟兄會去的地方，然後牧師是劉名和，裡面很有趣，有黑社會還有老大，第一次碰到這麼多有趣的人，感覺像是坐牢一樣，一個月可以看一次家人，就跟探監無異。」

小炳說，已經把這些經歷寫成一本書，畢竟在裡面很辛苦，連書名他都想好：「我想要找出版社，名字很恐怖，叫做《世界末日的致命之癮》，在裡面不只戒酒精，還有戒色情，我這一年半就是給晨曦會給救的，我真戒掉酒癮，手不再抖我回來了。」

他提到村裡面有30人，但是他並沒有被虧待：「因為他們知道我是藝人，特別照顧我，我能做的就是逗大家開心，很多就是監獄文化的東西，裡面很嚴格，我也很乖，就是要服從一個制度，不想遵守的就出去，例如我會每兩天打一次手槍，就會有人來警告，我知道你在幹嘛。」想想他也忍不住笑了出來。

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