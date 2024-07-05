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江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

名醫江坤俊遭人爆料曾對上節目同場的女營養師「鹹豬手」，網上傳出「受害者」是過去曾與江坤俊一同上過節目的營養師許瓊月。（圖／翻攝FB／許瓊月 營養師）

▲名醫江坤俊遭人爆料曾對上節目同場的女營養師「鹹豬手」，網上傳出「受害者」是過去曾與江坤俊一同上過節目的營養師許瓊月。（圖／翻攝FB／許瓊月 營養師）

圖文／CTWANT

高曝光度名醫江坤俊3日被周刊踢爆出軌護理師曝光，愛家形象遭受重創。事後經紀公司代發夫妻共同聲明止血表示對方只是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況ㄧ切良好。豈料4日一早又傳出江坤俊過去在節目上曾對同場的女營養師性騷擾，事後江坤俊駁斥「絕無此事」。而網路謠傳的「受害者」疑似是營養師許瓊月，她對此也出面做出回應。

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據《三立新聞網》報導，有自稱知情者向三立爆料，指控江坤俊曾對上節目同場的女營養師「鹹豬手」，而且不是第一次，受害者都敢怒不敢言，後來警告他說再這樣就要公開，他才停手，也拒絕再跟他同台。該名爆料者還表示，這在圈內「早已經是公開的秘密。」

根據三立報導，記者求證江坤俊經紀人，經紀人則應：「剛剛確認了一下，針對這則營養師的爆料，江醫師表示絕無此事。」而傳出是被害者之一的女營養師也回覆表示：「上節目互動都很正常呀，這個是哪裡傳的？搞錯囉，謝謝關心，沒有什麼私交。」

由於網友鍥而不捨地翻找資料，網上傳出「受害者」是過去曾與江坤俊一同上過節目的營養師許瓊月，導致她收到不少身邊朋友與網友的私訊關心。許瓊月對此哭笑不得，主動出面澄清，至於對江坤俊的桃色風波，許瓊月則表示：「不予置評。」

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周刊王, 江坤俊, 許瓊月

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