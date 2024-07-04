ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

記者王靖淳／綜合報導

南韓戀愛實境秀《換乘戀愛》邀請分手情侶換換愛，在4月中迎來20集大結局，其中，多惠、東鎮情侶檔13年的感情劃下句點，引發許多觀眾紛紛敲碗，小倆口能夠和好。沒想到今（4）日多惠無預警在社群分享，一系列與東鎮的合照，正式宣布彼此復合。

 ▲（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

▲《換乘3》多惠、東鎮復合了。（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

透過多惠在IG秀出的合照可見到，她與東鎮緊貼在一起，還把頭輕輕靠在男友的肩膀上，小倆口微笑看向鏡頭，紛紛露出燦爛且幸福的笑容。其中一張照片中，多惠和東鎮把手合在一起，完美形成一個愛心的形狀。為此，多惠在文中甜蜜寫道：「我們現在交往得很好，今後也請大家多多支持我們。」證實彼此復合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

▲《換乘3》多惠分享合照證實與東鎮復合。（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

多惠坦言，從節目播出後至今，她對於自己和東鎮之間的關係，存在著不少想法及疑慮，最近終於找到合適的時間點來向大家說明感情現況。她特別提到，自己與東鎮的關係並非大家所猜的結婚，同時也在文中幽默地附上「不是結婚，呵呵」的註解。

 ▲（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

▲《換乘3》多惠發文寫下復合的心情。（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

為此，東鎮也在IG秀出2人合照，向女友甜蜜告白寫道：「雖然花了很長時間，有很多遺憾，但我會更加愛妳！」貼文一出，立即吸引網友朝聖按讚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

短髮網美劈腿YTR超強首發文！　連PO美食照最新近況曝光

短髮網美劈腿YTR超強首發文！　連PO美食照最新近況曝光

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

直擊／泰民、燦烈來了！小港機場深夜擠爆…上百人狂奔

直擊／泰民、燦烈來了！小港機場深夜擠爆…上百人狂奔

余祥銓愛妻產後半年「瘦回43kg鉛筆腿」！　沒戒手搖2招成功甩肉

余祥銓愛妻產後半年「瘦回43kg鉛筆腿」！　沒戒手搖2招成功甩肉

周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

郭書瑤海邊拍3張奇爬照「穿超辣」！　認證攝影師懂拍…網讚：太兇

郭書瑤海邊拍3張奇爬照「穿超辣」！　認證攝影師懂拍…網讚：太兇

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

《初戀小事》平采娜「掰了姐弟戀」！　分手星二代男友原因曝光

《初戀小事》平采娜「掰了姐弟戀」！　分手星二代男友原因曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

短髮網美劈腿YTR超強首發文！　連PO美食照最新近況曝光

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

直擊／泰民、燦烈來了！小港機場深夜擠爆…上百人狂奔

余祥銓愛妻產後半年「瘦回43kg鉛筆腿」！　沒戒手搖2招成功甩肉

周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

郭書瑤海邊拍3張奇爬照「穿超辣」！　認證攝影師懂拍…網讚：太兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

換乘戀愛3, 韓國, 綜藝, 復合, 交往

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／泰民、燦烈來了！小港機場深夜擠爆…上百人狂奔
  2. 胡瓜《包青天》被藍心湄虧有客家腔　天王秒變臉談發片原因
  3. Lulu公開徵男友三條件　隨時隨地想就要
  4. 《初戀小事》平采娜「掰了姐弟戀」！　分手星二代男友原因曝光
  5. 周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相
  6. 《那些年》台韓跨海合體！　「柯震東站C位」同框TWICE多賢、鄭振永
  7. LIVE／泰民睽違6年訪台「燦烈也來了」　《ETtoday》直播高雄接機現場
  8. 婁峻碩《愛情城事》為圓夢斜槓跑外送　9m88酒量差斷片前先睡著
  9. 《勸世三姊妹》首巡狂銷萬張票！她台上「講台語出槌」尷尬了
  10. 柯震東曬戒宣告「娶了芙莉蓮」　中配首播網歪樓：大推中捷長髮哥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366