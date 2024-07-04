《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

記者王靖淳／綜合報導

南韓戀愛實境秀《換乘戀愛》邀請分手情侶換換愛，在4月中迎來20集大結局，其中，多惠、東鎮情侶檔13年的感情劃下句點，引發許多觀眾紛紛敲碗，小倆口能夠和好。沒想到今（4）日多惠無預警在社群分享，一系列與東鎮的合照，正式宣布彼此復合。

▲《換乘3》多惠、東鎮復合了。（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

透過多惠在IG秀出的合照可見到，她與東鎮緊貼在一起，還把頭輕輕靠在男友的肩膀上，小倆口微笑看向鏡頭，紛紛露出燦爛且幸福的笑容。其中一張照片中，多惠和東鎮把手合在一起，完美形成一個愛心的形狀。為此，多惠在文中甜蜜寫道：「我們現在交往得很好，今後也請大家多多支持我們。」證實彼此復合。

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▲《換乘3》多惠分享合照證實與東鎮復合。（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

多惠坦言，從節目播出後至今，她對於自己和東鎮之間的關係，存在著不少想法及疑慮，最近終於找到合適的時間點來向大家說明感情現況。她特別提到，自己與東鎮的關係並非大家所猜的結婚，同時也在文中幽默地附上「不是結婚，呵呵」的註解。

▲《換乘3》多惠發文寫下復合的心情。（圖／翻攝自Instagram／dahye0612）

為此，東鎮也在IG秀出2人合照，向女友甜蜜告白寫道：「雖然花了很長時間，有很多遺憾，但我會更加愛妳！」貼文一出，立即吸引網友朝聖按讚。