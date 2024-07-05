AV天后「拍片不敢讓父母知」竟遭炎上！　鐵粉崩潰罵：被騙11年

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV天后上原亞衣2016年引退時引發轟動，讓廣大粉絲相當不捨，她退役後開始投資事業，直到最近做出了一番成績，日前發文寫下心情時，意外透露自己至今還沒將曾經當AV女優的事告訴父母。不料，這番發言近日竟然在日網炎上，台灣AV達人一劍浣春秋指出原因竟與她2013年拍攝的作品劇情有關，導致粉絲崩潰直批她說謊。

▲上原亞衣未告知父母曾是AV女優，竟意外引發討論。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

上原亞衣至今沒有跟家人說自己曾是AV女優，意外在X（推特）上引發爭議，一名網友在看到上原亞衣的發文後，憤怒地發文指控「什麼？所以這支作品是騙人的？那可是我買的第一支片子，我反覆看了好幾遍，結果你現在跟我說是假的？是假的？」他提到的作品是上原亞衣2013年一支著名作品，她在片中回家向父母坦承拍AV，接著突然在家人面前「辦起事來」，劇情相當天馬行空。

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▲上原亞衣粉絲崩潰發文。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

不確定該名粉絲是把劇情當真，還是只是在反串，但該貼文一發出，就在X上掀起熱烈討論，觸及量高達千萬，一劍浣春秋感嘆：「對老司機們來說會把AV作品當真，實在是可笑。」他也指出有網友認為以上原亞衣的知名度與作品數量，即使沒有告訴父母，父母也應該有很大機率知情。